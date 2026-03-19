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सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती मूकबधिर महिला से दरिंदगी, सफाई कर्मचारी निकला गुनहार, गिरफ्तार

Mar 19, 2026 09:51 pm ISTDinesh Rathour सैफई (इटावा)
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सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। मानसिक रोग विभाग में नौ माह से भर्ती एक मूकबधिर महिला के साथ सफाई कर्मचारी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे डाला।

सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती मूकबधिर महिला से दरिंदगी, सफाई कर्मचारी निकला गुनहार, गिरफ्तार

Etawa News: इटावा जिले के सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। मानसिक रोग विभाग में नौ माह से भर्ती एक मूकबधिर महिला के साथ सफाई कर्मचारी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे डाला। स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान महिला के पांच माह के गर्भवती होने के खुलासे के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है आरोपी काफी समय दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे रहा था।

पुलिस ने बताया कि 14 जून 2025 से मानसिक रोग विभाग में भर्ती करीब 38 वर्षीय एक अर्धविक्षिप्त महिला का 17 मार्च को मेडिकल परीक्षण किया गया। जांच में पता चला कि वह लगभग पांच माह की गर्भवती है। इस खुलासे के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया और तत्काल मामले की आंतरिक जांच शुरू की गई। आरोप है कि मानसिक रोग विभाग की पुरानी ओपीडी भवन की दूसरी मंजिल पर तैनात एक आउटसोर्स सफाई कर्मचारी ने इस वारदात को अंजाम दिया।

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महीनों से महिला संग रेप कर रहा था आरोपी

आरोपी की पहचान लखना निवासी रविंद्र के रूप में हुई है, जो सन फैसिलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के अधीन कार्यरत था। आरोपी कई महीनों से महिला के साथ दुष्कर्म कर रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए विभागाध्यक्ष डॉ. अरुण कुमार मिश्रा ने थाना पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। प्रभारी निरीक्षक भूपेंद्र राठी ने बताया कि आरोपी रविंद्र को अमरसीपुर बंबा की पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 11 वर्ष की कैद

वहीं दूसरी ओर प्रयागराज जिले के कोरांव थानाक्षेत्र में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार चौरसिया की अदालत ने आरोपी विंध्यवासिनी को दोषी पाते हुए 11 वर्ष के कठोर कैद की सजा से दंडित किया है। इस मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक विनय कुमार तिवारी ने की।अदालत ने दोषी को धारा 4 पॉक्सो एक्ट के तहत 11 वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 452 भा.दं.सं. के तहत 4 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि पीड़िता को 50 हजार रुपये का मुआवजा राज्य सरकार की ओर से दिया जाए, साथ ही जुर्माने की राशि में से 10 हजार रुपये पीड़िता को प्रदान किए जाए।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

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