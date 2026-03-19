सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती मूकबधिर महिला से दरिंदगी, सफाई कर्मचारी निकला गुनहार, गिरफ्तार

सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। मानसिक रोग विभाग में नौ माह से भर्ती एक मूकबधिर महिला के साथ सफाई कर्मचारी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे डाला।

Etawa News: इटावा जिले के सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। मानसिक रोग विभाग में नौ माह से भर्ती एक मूकबधिर महिला के साथ सफाई कर्मचारी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे डाला। स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान महिला के पांच माह के गर्भवती होने के खुलासे के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है आरोपी काफी समय दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे रहा था।

पुलिस ने बताया कि 14 जून 2025 से मानसिक रोग विभाग में भर्ती करीब 38 वर्षीय एक अर्धविक्षिप्त महिला का 17 मार्च को मेडिकल परीक्षण किया गया। जांच में पता चला कि वह लगभग पांच माह की गर्भवती है। इस खुलासे के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया और तत्काल मामले की आंतरिक जांच शुरू की गई। आरोप है कि मानसिक रोग विभाग की पुरानी ओपीडी भवन की दूसरी मंजिल पर तैनात एक आउटसोर्स सफाई कर्मचारी ने इस वारदात को अंजाम दिया।

महीनों से महिला संग रेप कर रहा था आरोपी आरोपी की पहचान लखना निवासी रविंद्र के रूप में हुई है, जो सन फैसिलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के अधीन कार्यरत था। आरोपी कई महीनों से महिला के साथ दुष्कर्म कर रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए विभागाध्यक्ष डॉ. अरुण कुमार मिश्रा ने थाना पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। प्रभारी निरीक्षक भूपेंद्र राठी ने बताया कि आरोपी रविंद्र को अमरसीपुर बंबा की पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।