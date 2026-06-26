स्विमिंग पूल में नहा रहे युवक के अंडरवियर में घुसा भूरे रंग का सांप; दोस्तों ने ऐसे पकड़ा, वीडियो वायरल
स्विमिंग पूल में नहा रहे एक युवक की अंडरवियर में सांप घुस गया। युवक के दोस्त की नजर पड़ी तो उसने सांप को स्विमिंग पूल में ही पकड़े रखा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
Orai News: पिछले कई दिनों से पड़ रही सड़ी गर्मी में राहत पाने के लिए लोग ठंडी जगहों पर जा रहे हैं या फिर स्वीमिंग पूल का सहारा ले रहे हैं। लेकिन कई बार स्वीमिंग पूल में नहाना लोगों के खतरे से खाली नहीं रहता। ऐसा ही एक ताजा मामला सोशल मीडिया पर वयरल हो गया। वीडियो में कुछ दोस्त स्वीमिंग पूल में नहाने के लिए पहुंचे थे। सभी पूल में पानी का मजा ले रहे थे। इसी बीच एक भूरे रंग का सांप स्वीमिंग पूल में पहुंच गया। सांप के आने से युवक बेखबर थे। लेकिन सांप एक युवक के अंडरवियर में घुस गया। युवक के दोस्त की नजर पड़ी तो उसने युवक को सचेत करते हुए अंडरवियर में घुसे सांप को पानी में ही दबोचे रखा। इसके बाद युवक ने अंगौछा लपेट कर अंडरवियर उतारकर फेंक दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को यूपी के उरई का बताकर साझा किया जा रहा है, लेकिन फैक्ट-चेक में इस दावे की पुष्टि नहीं हो सकी है। हिन्दुस्तान भी इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
वायरल वीडियो में दिख रहा है कि पूल में मौजूद युवक को अचानक अपने कपड़ों के भीतर किसी जीव के होने का अहसास होता है। जानकारी मिलने पर उसके साथी तुरंत मदद के लिए पहुंचते हैं और युवक को तौलिये से ढककर सावधानीपूर्वक सांप को बाहर निकालते हैं। घटना के दौरान युवक शांत खड़ा रहता है। युवक के कपड़ों में घुसा सांप भूरे रंग का था। आम तौर पर इस तरह के सांप पानी में रहते हैं और विषैले नहीं होते हैं। हालांकि, सोशल मीडिया पर इसे उरई की घटना बताया जा रहा है, लेकिन उपलब्ध तथ्यों और फैक्ट-चेक में वीडियो के उरई का होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। स्थानीय स्तर पर भी ऐसी किसी घटना की पुष्टि नहीं हुई है।
मरे हुए सांप को मुंह के अंदर डाला, युवक की हालत बिगड़ी
वहीं दूसरा मामला बिजनौर से सामने आया है। नहटौर के ग्राम फोकटपुर शादीपुर निवासी घसीटा के घर में गुरुवार रात छोटा सा सांप दिखाई दिया। सांप को घसीटा के पुत्र सलीम ने मार दिया और वह सांप के साथ करतब करने लगा। मृत सांप को वह कभी गले में डाल लेता तो कभी सिर पर रख लेता। इसी बीच उसने अपने मुंह में मृत सांप को डाल लिया और वीडियो बनवाने लगा। सांप के साथ खतरनाक खेल के दौरान कई बार परिजनों ने उसे समझाया लेकिन वह नहीं माना। कुछ ही देर में सांप के जहर के कारण सलीम की हालत बिगड़ने लगी। कुछ देर में वह अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ा। परिजन उसे गांव के पास सांप काटने का इलाज करने वाले के पास लेकर गए, यहां के बाद उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्राथमिक उपचार के बाद भी हालत में सुधार न होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।