शादी की बात करने गई बहन के सामने भाइयों ने प्रेमी का गला रेता, युवक के गले में लगे 18 टांके

यूपी की राजधानी लखनऊ में मोहान रोड पर खुशहालगंज कस्बे में रविवार शाम युवती के सामने उसके दोनों भाइयों ने प्रेमी का गला सर्जिकल चाकू से रेत दिया। प्रेमी को गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से सर्जिकल चाकू बरामद कर लिया है। अस्पताल में भर्ती प्रेमी के गले में 18 टांके लगाए गए हैं। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

हमले में घायल युवक खुशहालगंज का रहने वाला शटरिंग कारीगर महेंद्र कनौजिया है। पिता संतू ने बताया कि महेंद्र का प्रेम प्रसंग काकोरी में रहने वाली एक युवती से है। युवती के घरवाले उसकी शादी कहीं और करना चाहते हैं, जबकि वह महेंद्र से शादी करना चाहती है। इस कारण वह परिवारीजनों से नाराज थी। रविवार शाम वह अपनी शादी की बात करने के लिए बेटे के साथ घर आई थी। वह घर में थी। इस बीच उसके भाई शिवम गौतम और अनुराग गौमत आ गए।

चीख-पुकार सुनकर घर से बाहर आई युवती महेंद्र को बरामदे में बैठे देखा तो उस पर हमला बोल दिया। चीख-पुकार सुनकर युवती घर से बाहर आई। तब तक शिवम और अनुराग ने महेंद्र को पकड़ा और शिवम ने सर्जिकल चाकू से उसका गला रेत दिया। वह खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। मोहल्ले और घरवालों ने हमले के बाद भाग रहे शिवम और अनुराग को धर दबोचा। महेंद्र को आनन-फानन में अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने सर्जरी की और 18 टांके गले में लगाए। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं, सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों हमलावरों को साथ लेकर चली गई। इंस्पेक्टर सुरेश सिंह ने बताया कि युवती के दोनों भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। शिवम एक अस्पताल में ओटी टेक्नीशियन है। उसी ने सर्जिकल चाकू से हमला किया था।

युवती के गांव में प्रेमी के बड़े भाई की ससुराल इंस्पेक्टर ने बताया कि महेंद्र के भाई धर्मेंद्र की काकोरी के एक गांव में ससुराल है। एक साल पहले शादी के दौरान गांव निवासी युवती से मुलाकात हुई थी जिसके बाद दोनों में प्रेम प्रसंग हो गया। युवती के परिजन शादी कहीं और तय कर रहे थे। इसी के चलते रविवार को युवती प्रेमी महेंद्र के साथ उसके साथ घर चली गई। इससे नाराज दोनों भाइयों ने बहन और उसके प्रेमी को जान से मारने की नीयत से घर में घुसकर हमला किया था।