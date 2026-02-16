Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

शादी की बात करने गई बहन के सामने भाइयों ने प्रेमी का गला रेता, युवक के गले में लगे 18 टांके

Feb 16, 2026 10:53 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
share Share
Follow Us on

राजधानी लखनऊ में मोहान रोड पर खुशहालगंज कस्बे में रविवार शाम युवती के सामने उसके दोनों भाइयों ने प्रेमी का गला सर्जिकल चाकू से रेत दिया। प्रेमी को गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

शादी की बात करने गई बहन के सामने भाइयों ने प्रेमी का गला रेता, युवक के गले में लगे 18 टांके

यूपी की राजधानी लखनऊ में मोहान रोड पर खुशहालगंज कस्बे में रविवार शाम युवती के सामने उसके दोनों भाइयों ने प्रेमी का गला सर्जिकल चाकू से रेत दिया। प्रेमी को गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से सर्जिकल चाकू बरामद कर लिया है। अस्पताल में भर्ती प्रेमी के गले में 18 टांके लगाए गए हैं। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

हमले में घायल युवक खुशहालगंज का रहने वाला शटरिंग कारीगर महेंद्र कनौजिया है। पिता संतू ने बताया कि महेंद्र का प्रेम प्रसंग काकोरी में रहने वाली एक युवती से है। युवती के घरवाले उसकी शादी कहीं और करना चाहते हैं, जबकि वह महेंद्र से शादी करना चाहती है। इस कारण वह परिवारीजनों से नाराज थी। रविवार शाम वह अपनी शादी की बात करने के लिए बेटे के साथ घर आई थी। वह घर में थी। इस बीच उसके भाई शिवम गौतम और अनुराग गौमत आ गए।

ये भी पढ़ें:दूल्हे की शादी में प्रेमिका का हंगामा, दुल्हन के परिवार वालों के सामने खोली पोल

चीख-पुकार सुनकर घर से बाहर आई युवती

महेंद्र को बरामदे में बैठे देखा तो उस पर हमला बोल दिया। चीख-पुकार सुनकर युवती घर से बाहर आई। तब तक शिवम और अनुराग ने महेंद्र को पकड़ा और शिवम ने सर्जिकल चाकू से उसका गला रेत दिया। वह खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। मोहल्ले और घरवालों ने हमले के बाद भाग रहे शिवम और अनुराग को धर दबोचा। महेंद्र को आनन-फानन में अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने सर्जरी की और 18 टांके गले में लगाए। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं, सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों हमलावरों को साथ लेकर चली गई। इंस्पेक्टर सुरेश सिंह ने बताया कि युवती के दोनों भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। शिवम एक अस्पताल में ओटी टेक्नीशियन है। उसी ने सर्जिकल चाकू से हमला किया था।

ये भी पढ़ें:पत्नी ने नींद की गोलियां खिला पति को सुलाया, फिर प्रेमी को किया फोन; कराई हत्या
ये भी पढ़ें:पत्नी ने प्रेमी से कराई पति की हत्या, नशीली शराब पिलाकर उतारा मौत के घाट

युवती के गांव में प्रेमी के बड़े भाई की ससुराल

इंस्पेक्टर ने बताया कि महेंद्र के भाई धर्मेंद्र की काकोरी के एक गांव में ससुराल है। एक साल पहले शादी के दौरान गांव निवासी युवती से मुलाकात हुई थी जिसके बाद दोनों में प्रेम प्रसंग हो गया। युवती के परिजन शादी कहीं और तय कर रहे थे। इसी के चलते रविवार को युवती प्रेमी महेंद्र के साथ उसके साथ घर चली गई। इससे नाराज दोनों भाइयों ने बहन और उसके प्रेमी को जान से मारने की नीयत से घर में घुसकर हमला किया था।

जेल से आने के बाद जान से मारने की धमकी

परिजनों ने बताया कि दोनों आरोपियों ने जेल जाते समय धमकी दी कि छूटने के बाद महेंद्र को जान से मार देंगे। बेटे की नाजुक हालत और आरोपियों की खुली धमकियों ने परिवार की नींद छीन ली है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

और पढ़ें
Lucknow News UP Police Premi-premika अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |
;;
;