पत्नी के साथ कई बार चचेरे भाई को पकड़ा, समझाने के बाद भी नहीं माना तो बीयर पिलाकर…

यूपी के शामली में एक युवक ने अपने चचेरे भाई को कई बार पत्नी के साथ पकड़ा। उसे समझाया लेकिन फिर भी नहीं मान रहा था। अंततः चचेरे भाई की हत्या की साजिश रच डाली। उसे पहले बीयर पिलाया फिर चाकू से गोंद कर हत्या कर दी।

यूपी के शामली में भाभी से अवैध संबंधों में देवर की हत्या कर दी गई है। शुक्रवार सुबह गढ़ीपुख्ता थानाक्षेत्र के गांव गढ़ी अब्दुला खां में एक खेत में युवक का खून से लथपथ शव पड़ा मिला। पता चला कि हत्या उसी के चचेरे भाई जुलफान ने की है। जुलफान ने अपना जुल्म कबूल कर लिया है और पत्नी से अवैध संबंधों के कारण हत्या की बात स्वीकारी है। कय्यूम के पिता ने जुलफान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। हत्यारोपी ने पुलिस को बताया कि चचेरे भाई को कई बार पत्नी के साथ देखा था। समझाने के बाद भी मान नहीं रहा था। इसके बाद हत्या की साजिश रची। बीयर पिलाने के बाद चाकू से गोंद डाला।

शुक्रवार सुबह गांव गढ़ीअब्दुला खां में ग्रामीणों ने बालाजी धाम के निकट खेत में युवक का शव पड़ा देखा। मृतक की शिनाख्त कय्यूम पुत्र नसीम निवासी गांव हथछोया थाना झिंझाना के रूप में हुई। एसपी एनपी सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। मृतक के पिता नसीम ने अपने भतीजे जुलफान के खिलाफ हत्या की तहरीर दी। आरोप है कि जुलफान ही उसे गुरुवार को बाइक पर बैठाकर अपने साथ ले गया था तब से कय्यूम लापता था। पुलिस ने जुलफान को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने हत्या करना कबूल कर लिया। जुलफान ने बताया कि कय्यूम के उसकी पत्नी से अवैध सबंध थे। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त छुरा भी बरामद कर लिया।

90 रुपये का चाकू खरीदा, बीयर पिलाकर दिया हत्या को अंजाम एसपी एनपी सिंह के अनुसार हत्यारोपी जुलफान ने बताया कि उसने कय्यूम को मारने की प्लानिंग पहले ही कर ली थी। जिसके लिए उसने 90 रुपये का चाकू खरीदा और उसे अपने कपड़ों में छिपा लिया। गुरुवार शाम कय्यूम को घर से बुलाकर अपने साथ बाइक पर ले गया। बाइक चलाने के लिए कय्यूम को दी और खुद पीछे बैठ गया। रास्ते में कय्यूम को बीयर पिलाई। कुछ दूर जाने पर चाकू कय्यूम की गर्दन पर लगा दिया। उसने घबराहट में बाइक रोकी तो चाकू उसकी गर्दन पर लग गया। वह जान बचाकर भागा तो उड़द के खेत में कय्यूम को जुलफान ने चाकू से कई वार कर मौत के घाट उतारा दिया।