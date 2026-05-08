पीछे से कमरे में घुस आया देवर, भाभी के साथ करने लगा अश्लील हरकतें, चीख पर दौड़े ससुर तो..
एक युवक अपनी भाभी के कमरे में घुस आया। अपनी भाभी के साथ दुष्कर्म की नीयत से छेड़छाड़ की। अश्लील हरकतें करने लगा। भाभी के विरोध करने पर उसने मारपीट और गाली-गलौज की।
UP News: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के दरगाह थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में एक युवक अपनी भाभी के कमरे में घुस आया। अपनी भाभी के साथ दुष्कर्म की नीयत से छेड़छाड़ की। भाभी के विरोध करने पर उसने मारपीट और गाली-गलौज की। बचाव में आए ससुर को भी बेरहमी से पीटा और दोनों को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
थाना क्षेत्र निवासी 23 वर्षीया युवती पांच मई की सुबह करीब सात बजे अपने घर की पहली मंजिल पर कमरे में कपड़े लेने गई थी। इसी दौरान उसका देवर पीछे से कमरे में आ गया और उसके साथ दुष्कर्म की नीयत से छेड़छाड़ करने लगा। युवती ने पुरजोर विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट और अभद्र भाषा का प्रयोग किया।
शोर सुनकर युवती के पिता ऊपर दौड़े और बेटी को बचाने की कोशिश की। इस पर आरोपी ने उन पर भी हमला बोल दिया और बेरहमी से मारपीट की। इसके बाद दोनों को जान से मारने की धमकी देकर वह मौके से फरार हो गया। घायल पिता और पीड़िता को थाने लाया गया, जहाँ पुलिस ने उन्हें मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा। पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी देवर के विरुद्ध छेड़छाड़, मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।
शोहदे ने आपत्तिजनक फोटो की वायरल
वहीं बहराइच में एक युवती की इसी माह की पहली तारिख को शादी हुई है। गांव का ही एक युवक युवती के एआई तकनीक से आपत्तिजनक फोटो बना सोशल मीडिया, युवती की ससुरालीजनो के मोबाइल पर वायरल कर रहा है। युवती के भाई ने जब कड़ा विरोध जताया तो उसे जानमाल व बहन के दाम्पत्य जीवन को बर्बाद करने की धमकी मिली। पीड़ित भाई की तहरीर पर पुलिस ने केस ही दर्ज नही किया। एसपी के हस्तक्षेप पर पुलिस ने युवक की तहरीर पर एक युवक को नामजद कर केस दर्ज कराया है। हरदी थाने के एक गांव निवासनी एक बेटी की इसी एक मई को शादी हुई है। गांव के एक शोहदे ने बेटी का फोटो हासिल कर एआई तकनीक से आपत्तिजनक फोटो बना सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यही नही युवती के ससुरालीजनो के मोबाइल पर भी फोटो वायरल किए। युवती के भाई ने इसकी भनक लगते ही शोहदे से इस हरकत पर कड़ा एतराज जताया।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें