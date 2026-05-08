पीछे से कमरे में घुस आया देवर, भाभी के साथ करने लगा अश्लील हरकतें, चीख पर दौड़े ससुर तो..

एक युवक अपनी भाभी के कमरे में घुस आया। अपनी भाभी के साथ दुष्कर्म की नीयत से छेड़छाड़ की। अश्लील हरकतें करने लगा। भाभी के विरोध करने पर उसने मारपीट और गाली-गलौज की।

UP News: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के दरगाह थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में एक युवक अपनी भाभी के कमरे में घुस आया। अपनी भाभी के साथ दुष्कर्म की नीयत से छेड़छाड़ की। भाभी के विरोध करने पर उसने मारपीट और गाली-गलौज की। बचाव में आए ससुर को भी बेरहमी से पीटा और दोनों को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

थाना क्षेत्र निवासी 23 वर्षीया युवती पांच मई की सुबह करीब सात बजे अपने घर की पहली मंजिल पर कमरे में कपड़े लेने गई थी। इसी दौरान उसका देवर पीछे से कमरे में आ गया और उसके साथ दुष्कर्म की नीयत से छेड़छाड़ करने लगा। युवती ने पुरजोर विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट और अभद्र भाषा का प्रयोग किया।

शोर सुनकर युवती के पिता ऊपर दौड़े और बेटी को बचाने की कोशिश की। इस पर आरोपी ने उन पर भी हमला बोल दिया और बेरहमी से मारपीट की। इसके बाद दोनों को जान से मारने की धमकी देकर वह मौके से फरार हो गया। घायल पिता और पीड़िता को थाने लाया गया, जहाँ पुलिस ने उन्हें मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा। पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी देवर के विरुद्ध छेड़छाड़, मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।