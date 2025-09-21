Brother you are looking smart today On hearing Akhilesh yadav made fun district president should I remove you from post भैया आज स्मार्ट लग रहे हो...सुनते ही अखिलेश ने जिलाध्यक्ष के लिए मजे, बोले-पद से हटा दूं क्या, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
भैया आज स्मार्ट लग रहे हो...सुनते ही अखिलेश ने जिलाध्यक्ष के लिए मजे, बोले-पद से हटा दूं क्या

सफारी पार्क का रविवार को निरीक्षण करने पहुंचे सपा मुखिया एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से जिलाध्यक्ष प्रदीप शाक्य बब्लू ने कह दिया 'भैया आज स्मार्ट लग रहे'। इस पर अखिलेश यादव ने भी जिलाध्यक्ष से मजे लिए।

Dinesh Rathour इटावाSun, 21 Sep 2025 09:35 PM
भैया आज स्मार्ट लग रहे हो...सुनते ही अखिलेश ने जिलाध्यक्ष के लिए मजे, बोले-पद से हटा दूं क्या

सफारी पार्क का रविवार को निरीक्षण करने पहुंचे सपा मुखिया एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से जिलाध्यक्ष प्रदीप शाक्य बब्लू ने कह दिया ‘भैया आज स्मार्ट लग रहे’। इस पर अखिलेश यादव ने भी जिलाध्यक्ष से मजे लिए। अखिलेश बोले-‘क्या इसके पहले मैं स्मार्ट नहीं लगता था, तुमको जिलाध्यक्ष के पद से हटा दें क्या’। सपा प्रमुख के मुख से ये शब्द सुनकर कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। हालांकि अखिलेश यादव जब हंसने लगे तो लोगों ने राहत की सांस ली। इसके बाद सभी खिलखिला उठे।

इसके बाद पूर्व सीएम ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। कहा कि भाजपा सरकार जाने वाली है। सिर्फ 400 दिनों का मामला है। इस बार यह सरकार अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार में अन्याय अत्याचार के मामले बढ़े हैं। झूठे मुकदमे लिखे जा रहे हैं। किसानों को खाद नहीं मिल रही। बीमारों को दवा नहीं मिल रही और बिजली भी नहीं मिल रही है लेकिन अब कुछ बुराई मत करो क्योंकि सरकार जाने वाली है।

उन्होंने कहा कि इटावा को इस सरकार के नौ साल के कार्यकाल में तो कुछ नहीं मिला और अब कुछ मिलने की उम्मीद भी नहीं है। एनकाउंटर के बारे में पूछे जाने पर कहा कि एनकाउंटर तो पहले होना चाहिए ताकि अपराध रुक सकें। अपराध तो रोके नहीं जाते बाद में एनकाउंटर किए जाते हैं। किसी की जान लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है। ये जो एनकाउंटर हो रहे हैं, यह सरकार की असफलता को साबित करते हैं। बड़ा सवाल यह है कि जब अपराध हुआ उस समय एनकाउंटर करने वाली पुलिस कहां थी। इस मौके पर उन्होंने इटावा की सफारी को वर्ल्ड क्लास की बनाए जाने की भी बात कही।

अखिलेश दुबे के लिए जेल में तैयार हो रहा जहर

पूर्व सीएम ने कहा की अखिलेश दुबे जेल में हैं और जेल में ही उनके लिए जहर तैयार किया जा रहा है। क्योंकि इस मामले में कई राज छिपे हैं। भारतीय जनता पार्टी, अपराधी और पुलिस तीनों मिले हुए हैं। यह बहुत बड़ा राज है और ये तीनों क्षेत्र छिपकर काम कर रहे हैं। इस मौके पर सांसद जितेन्द्र दोहरे, सपा जिलाध्यक्ष प्रदीप शाक्य व अन्य सपा नेता मौजूद रहे।

विदेश नीति में नाकाम रही है सरकार

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की विदेश नीति पूरी तरह नाकाम रही है। विदेश नीति ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमारे मित्र ज्यादा हो और शत्रु कम हों। इसके विपरीत इस विदेश नीति में हमारा कोई मित्र ही नहीं है। अमेरिका ने पहले टैरिफ लगाया और अब एच 1 वीजा को लेकर परेशान किया जा रहा है। अब स्थिति यह है कि जो हमारे मित्र रहे हैं, वही हमें चिढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बात हम लोग भूले नहीं हैं कि अमेरिका से हथकड़ी डालकर भारतीयों को वापस भेजा गया था। उन्होंने यह भी कहा कि डॉलर और पाउंड लगातार ऊपर जा रहा है और रुपया नीचे गिरता चला जा रहा है।

वोट चोरी करके भाजपा बनाती हैं सरकार

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तो भाजपा के नेता ही कहने लगे हैं कि ईवीएम हैक हो जाती है। भाजपा के नेता ही भाजपा की पोल खोल रहे हैं। इससे यह सिद्ध है कि यह वोट चोरी करके सरकार बनाते हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई उसके बाद उपचुनाव कराया गया। इस उप चुनाव को अधिकारियों के दम पर लूट लिया गया। इसके लिए पूरी राजनीति बनाई गई कि किस तरह से भाजपा को जिताना है। प्रशासन का इस्तेमाल किया गया। वोट चोरी की शिकायतों पर कार्यवाही नहीं होती। लगातार वोट चोरी भारतीय जनता पार्टी कर रही है।

