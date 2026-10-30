जेल में प्लान बनाया, सगा भाई ही निकला मास्टरमाइंड; बहन के घर कराई लूट, ऐसे हुआ खुलासा

अलीगढ़ के रोरावर क्षेत्र में महिला को बंधक बनाकर लूटने की साजिश उसके सगे भाई जितेंद्र ने रची थी। जेल में अपराधियों से उसकी दोस्ती हुई थी। 23 अक्टूबर को बदमाशों ने घर में घुसकर महिला को घायल कर जेवरात-नकदी लूट ली थी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता: रोरावर थाना क्षेत्र में घर में घुसकर महिला को बंधक बनाने और लूट की घटना का गुरुवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया। लूट पीड़िता के सगे भाई जितेंद्र ने ही कराई थी। वह लंबे समय तक फिरोजाबाद जेल में रहा था, जहां उसकी अन्य अपराधियों से दोस्ती हो गई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। अन्य की तलाश की जा रही है। ये घटना 23 अक्टूबर को रोरावर थाना क्षेत्र के रुक्मिणी विहार में हुई थी। यहां के रहने वाले नवीन कुमार ड्यूटी पर गए हुए थे। घर पर उनकी पत्नी नीरेश देवी अकेली थीं। तभी दोपहर में नौकरी के संबंध में बात करने का बहाना बनाकर पल्सर बाइक सवार दो बदमाश घर में घुसे गए। उनको बंधक बनाकर मारपीट की और तमंचे की बट से सिर पर हमला कर घायल कर दिया। इसके बाद बदमाश जेवरात-नकदी लूटकर फरार हो गए। एएसपी सिटी आदित्य बंसल ने गुरुवार को पुलिस लाइन स्थित सभागार में प्रेस वार्ता करके घटना का खुलासा किया।

उन्होंने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज करके सीओ प्रथम कमलेश कुमार के नेतृत्व में रोरावर पुलिस और क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग नगर की टीमें लगाई गई थीं। सीसीटीवी फुटेज व सर्विलांस की मदद से गुरुवार को इंस्पेक्टर रोरावर रवि चंद्रवाल की टीम ने लूट में शामिल फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र के नगला करन सिंह निवासी सुदीप पुत्र शिवशंकर को गिरफ्तार किया। उसके पास से लूटे गए दो कुंडल, दो अंगूठी, छह लौंग, दो पाजेब, छह अंगूठी, 2150 रुपये नकद, एक तमंचा व वारदात में इस्तेमाल पल्सर बाइक बरामद हुई है। बरामदगी पर मुकदमे में आर्म्स एक्ट की धारा बढ़ाई गई और आरोपी को न्यायालय में पेश करके जेल भेजा गया है।

जेल में बनी थी साजिश, भाई ने दिखाया था घर पूछताछ में सुदीप ने बताया कि उसकी मुलाकात जेल में आगरा के थाना बरहन क्षेत्र के ठाठर राजगढ़ निवासी दीपू पुत्र कालीचरण व पीड़िता के सगे भाई एटा के थाना मिरहची क्षेत्र के लोधा निवासी जितेंद्र उर्फ जयप्रकाश उर्फ जेपी पुत्र रघुवीर से हुई थी। जितेंद्र करीब सात साल फिरोजाबाद जेल में रहा था। जेल में ही तीनों की दोस्ती हुई। बाहर आने के बाद भाई जितेंद्र ने ही करीब 15 दिन पहले अपनी बहन का घर दिखाया और लूट की पूरी योजना बनाई। पुलिस के अनुसार जितेंद्र ने ही बताया था कि घर में कब कौन रहता है और जेवर कहां रखे हैं। योजना के तहत बदमाश घर में घुसे और लूट को अंजाम दिया।