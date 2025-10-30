Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsBrother turns murderer for money strangles sister with cloth dumps body 70 km away
रुपयों के लिए कातिल बन गया भाई, कपड़े से घोंट दिया बहन का गला, 70 किलोमीटर दूर फेंका शव

रुपयों के लिए कातिल बन गया भाई, कपड़े से घोंट दिया बहन का गला, 70 किलोमीटर दूर फेंका शव

संक्षेप: कुशीनगर जिले में एक व्यक्ति ने अपनी ही बहन की हत्या कर शव को करीब 70 किलोमीटर दूर फेंक दिया। पुलिस के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि आरोपी के कबूलनामे के बाद पुलिस ने बुधवार देर रात शव को बरामद कर लिया।

Thu, 30 Oct 2025 03:15 PMDinesh Rathour गोरखपुर, भाषा
यूपी के कुशीनगर जिले में एक व्यक्ति ने अपनी ही बहन की हत्या कर शव को करीब 70 किलोमीटर दूर फेंक दिया। पुलिस के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि आरोपी के कबूलनामे के बाद पुलिस ने बुधवार देर रात शव को बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी राम आशीष निषाद (32) के पिता चिंकू निषाद को एक सड़क परियोजना के तहत जमीन के लिए मिले पांच लाख रुपये का मुआवजे मिला था, जिसे लेकर उसका अपनी 19 साल की बहन नीलम से विवाद हुआ था। पुलिस ने बताया कि पिता चिंकू ने इन रुपयों का इस्तेमाल नीलम की शादी में करने की योजना बनायी थी, जिससे राम आशीष नाराज हो गया और उसने अपना हिस्सा मांगा।

पुलिस अधीक्षक नगर अभिनव त्यागी ने बताया कि 27 अक्टूबर को जब परिवार के दूसरे सदस्य घर पर नहीं थे, तब राम आशीष घर आया और उसने नीलम का कपड़े के टुकड़े से गला घोंट दिया, उसके हाथ-पैर तोड़ दिए, उसकी लाश को एक बोरे में भर दिया और अपनी मोटरसाइकिल से बांधकर कुशीनगर में एक गन्ने के खेत में फेंक दिया। पुलिस ने बताया कि जब नीलम लापता हुई, तो उसके पिता को शुरू में लगा कि वह छठ पूजा के लिए गई होगी लेकिन, जब पड़ोसियों ने बताया कि राम आशीष एक बड़ा बोरा लेकर जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली और उसमें आरोपी शव को ले जाते हुए दिखाई दिया। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान राम आशीष ने पहले तो अनजान बनने का नाटक किया लेकिन बाद में उसने हत्या की बात कबूल कर ली। अधिकारी ने बताया कि नीलम का क्षत-विक्षत शव खेत से बरामद किया गया।

