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बहन की शादी का रिश्ता टूटा तो जान का दुश्मन बन गया भाई, गला घोंटकर मार डाला

By Ajay Singh
संवाददाता, शामली
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परिजन लड़की की हत्या कर शामली से शव लेकर गांव आए थे। वहां वे अंतिम संस्कार की तैयारी पूरी कर चुके थे। शव को श्मशान लेकर जाने ही वाले थे कि तभी पुलिस यहां पहुंच गई। परिवारवालों के मुताबिक लड़की को अचानक हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

बहन की शादी का रिश्ता टूटा तो जान का दुश्मन बन गया भाई, गला घोंटकर मार डाला
Crime representative image

उत्तर प्रदेश के शामली के एक गांव नौनांगली की रहने वाली लड़की की 19 जुलाई को हुई मौत का सनसनीखेज खुलासा हॉरर किलिंग के रूप में सामने आया है। पुलिस के मुताबिक प्रेम प्रसंग के चलते लड़की की शादी का रिश्ता टूट गया था। इससे गुस्साया भाई, बहन की जान का दुश्मन बन गया। उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। शामली स्थित मकान में हत्या को अंजाम देने के बाद परिवारीजन अंतिम संस्कार के लिए शव को गांव ले आए थे। इस बीच लड़की के प्रेमी ने पुलिस को हत्या की आशंका जताते हुए सूचना दी। इस सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिवारीजनों के मना करने पर भी शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर मौत होना सामने आया। इसके बाद पुलिस ने प्रेमी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया और मृतका के पिता को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर दिया।

एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने पुलिस लाइन में प्रेसवार्ता कर बताया कि नौनांगली गांव के रहने वाले सुधीर का एक मकान शामली के आदर्श मंडी थानाक्षेत्र के मोहल्ला खुशहाली विहार में है। उनका परिवार कभी इस मकान में तो कभी गांव में रहता है। जांच में सामने आया कि गरिमा का पास के गांव ताना के रहने वाले लड़के हिमांशु से अफेयर था। हिमांशु, गरिमा के भाई अर्जुन का दोस्त था। इसलिए उसका घर में आना जाना था। गरिमा और हिमांशु एक दूसरे से शादी करना चाहते थे लेकिन परिजनों ने गरिमा का रिश्ता दूसरी जगह तय कर दिया। जांच में सामने आया कि जिस युवक से रिश्ता तय हुआ था हिमांशु ने उसे अपने प्रेम प्रसंग के बारे में बता दिया। इस कारण रिश्ता टूट गया।

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इस बात से गरिमा के परिजन बेहद नाराज थे और खासकर गरिमा का भाई अर्जुन। जांच से सामने आया कि 29 जुलाई को थाना आदर्श मंडी क्षेत्र में भैंसवाल रोड स्थित खुशहाली विहार स्थित मकान में अर्जुन ने गरिमा की गला दबाकर हत्या कर दी। साक्ष्य छिपाने तथा पुलिस को गुमराह करने के लिए शव को आननफानन में झिंझाना क्षेत्र स्थित अपने गांव नौनांगली लेकर आ गए। इसी बीच हिमांशु को गरिमा की मौत का पता लग गया और उसने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस गांव पहुंची और परिजनों के मना करने पर भी गरिमा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण गला दबाना आया। इसके बाद पुलिस ने प्रेमी हिमांशु की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मृतका के पिता सुधीर को गिरफ्तार कर लिया जबकि मुख्य आरोपी अर्जुन और अन्य परिवारीजन फरार हैं।

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हिमांशु बोला, घटना वाले दिन दिल्ली से आया

पुलिस ने जांच के बाद खुलासा किया हिमांशु ने पहले ही गरिमा की मौत का राज खोल दिया था। हिमांशु ने पत्रकारों से सामने स्वीकार किया था उसका गरिमा से आठ साल से प्रेम प्रसंग था। घटना वाले दिन वह दिल्ली से आया था। गांव में गरिमा के घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी देखी। पता लगा कि गरिमा की मौत हो गई है। यह सुनते ही उसे एकदम से धक्का लगा कि अचानक मौत कैसे हो सकती है। इसलिए उसने पुलिस को सूचना दी और जांच की मांग की। यह सब बताते हुए उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी।

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परिजन बता रहे थे हार्ट अटैक से मौत होना

परिजन गरिमा की हत्या कर शामली से शव लेकर गांव आए थे। वहां वे अंतिम संस्कार की तैयारी पूरी कर चुके थे। शव को श्मशान लेकर जाने ही वाले थे कि तभी पुलिस यहां पहुंच गई। परिजनों का कहना था कि अचानक हार्ट अटैक आया और गरिमा की मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस से कहा कि वह पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते हैं, लेकिन पुलिस को पहले सूचना मिल चुकी थी। इसलिए पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

क्या बोली पुलिस

शामली के एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि प्रेम प्रसंग के चलते बहन का रिश्ता टूटने पर भाई अर्जुन ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इस मामले में पिता और अन्य परिजन भी साक्ष्य छिपाने और पुलिस को गुमराह करने के आरोपी हैं। युवती के पिता को गिरफ्तार कर लिया है, अन्य आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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