बहन की शादी का रिश्ता टूटा तो जान का दुश्मन बन गया भाई, गला घोंटकर मार डाला

परिजन लड़की की हत्या कर शामली से शव लेकर गांव आए थे। वहां वे अंतिम संस्कार की तैयारी पूरी कर चुके थे। शव को श्मशान लेकर जाने ही वाले थे कि तभी पुलिस यहां पहुंच गई। परिवारवालों के मुताबिक लड़की को अचानक हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

उत्तर प्रदेश के शामली के एक गांव नौनांगली की रहने वाली लड़की की 19 जुलाई को हुई मौत का सनसनीखेज खुलासा हॉरर किलिंग के रूप में सामने आया है। पुलिस के मुताबिक प्रेम प्रसंग के चलते लड़की की शादी का रिश्ता टूट गया था। इससे गुस्साया भाई, बहन की जान का दुश्मन बन गया। उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। शामली स्थित मकान में हत्या को अंजाम देने के बाद परिवारीजन अंतिम संस्कार के लिए शव को गांव ले आए थे। इस बीच लड़की के प्रेमी ने पुलिस को हत्या की आशंका जताते हुए सूचना दी। इस सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिवारीजनों के मना करने पर भी शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर मौत होना सामने आया। इसके बाद पुलिस ने प्रेमी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया और मृतका के पिता को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर दिया।

एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने पुलिस लाइन में प्रेसवार्ता कर बताया कि नौनांगली गांव के रहने वाले सुधीर का एक मकान शामली के आदर्श मंडी थानाक्षेत्र के मोहल्ला खुशहाली विहार में है। उनका परिवार कभी इस मकान में तो कभी गांव में रहता है। जांच में सामने आया कि गरिमा का पास के गांव ताना के रहने वाले लड़के हिमांशु से अफेयर था। हिमांशु, गरिमा के भाई अर्जुन का दोस्त था। इसलिए उसका घर में आना जाना था। गरिमा और हिमांशु एक दूसरे से शादी करना चाहते थे लेकिन परिजनों ने गरिमा का रिश्ता दूसरी जगह तय कर दिया। जांच में सामने आया कि जिस युवक से रिश्ता तय हुआ था हिमांशु ने उसे अपने प्रेम प्रसंग के बारे में बता दिया। इस कारण रिश्ता टूट गया।

इस बात से गरिमा के परिजन बेहद नाराज थे और खासकर गरिमा का भाई अर्जुन। जांच से सामने आया कि 29 जुलाई को थाना आदर्श मंडी क्षेत्र में भैंसवाल रोड स्थित खुशहाली विहार स्थित मकान में अर्जुन ने गरिमा की गला दबाकर हत्या कर दी। साक्ष्य छिपाने तथा पुलिस को गुमराह करने के लिए शव को आननफानन में झिंझाना क्षेत्र स्थित अपने गांव नौनांगली लेकर आ गए। इसी बीच हिमांशु को गरिमा की मौत का पता लग गया और उसने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस गांव पहुंची और परिजनों के मना करने पर भी गरिमा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण गला दबाना आया। इसके बाद पुलिस ने प्रेमी हिमांशु की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मृतका के पिता सुधीर को गिरफ्तार कर लिया जबकि मुख्य आरोपी अर्जुन और अन्य परिवारीजन फरार हैं।

हिमांशु बोला, घटना वाले दिन दिल्ली से आया पुलिस ने जांच के बाद खुलासा किया हिमांशु ने पहले ही गरिमा की मौत का राज खोल दिया था। हिमांशु ने पत्रकारों से सामने स्वीकार किया था उसका गरिमा से आठ साल से प्रेम प्रसंग था। घटना वाले दिन वह दिल्ली से आया था। गांव में गरिमा के घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी देखी। पता लगा कि गरिमा की मौत हो गई है। यह सुनते ही उसे एकदम से धक्का लगा कि अचानक मौत कैसे हो सकती है। इसलिए उसने पुलिस को सूचना दी और जांच की मांग की। यह सब बताते हुए उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी।

परिजन बता रहे थे हार्ट अटैक से मौत होना परिजन गरिमा की हत्या कर शामली से शव लेकर गांव आए थे। वहां वे अंतिम संस्कार की तैयारी पूरी कर चुके थे। शव को श्मशान लेकर जाने ही वाले थे कि तभी पुलिस यहां पहुंच गई। परिजनों का कहना था कि अचानक हार्ट अटैक आया और गरिमा की मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस से कहा कि वह पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते हैं, लेकिन पुलिस को पहले सूचना मिल चुकी थी। इसलिए पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।