बहन को लेकर प्रेमी के घर पहुंचा भाई, निकाह की बात सुनते ही भड़के युवक ने मारी गोली, लहूलुहान

बहन को लेकर प्रेमी के घर पहुंचा भाई, निकाह की बात सुनते ही भड़के युवक ने मारी गोली, लहूलुहान

संक्षेप: अमरोहा जिले के डिडौली कोतवाली क्षेत्र में शनिवार को प्रेमी ने अपने घर की चौखट पर प्रेमिका के सामने उसके भाई को गोली मार दी। भाई अपनी बहन को लेकर निकाह की बात करने प्रेमी के घर पहुंचा था।

Sat, 8 Nov 2025 08:59 PMDinesh Rathour जोया(अमरोहा)
अमरोहा जिले के डिडौली कोतवाली क्षेत्र में शनिवार को प्रेमी ने अपने घर की चौखट पर प्रेमिका के सामने उसके भाई को गोली मार दी। भाई अपनी बहन को लेकर निकाह की बात करने प्रेमी के घर पहुंचा था। इसी दौरान बात बढ़ गई और प्रेमी भड़क गया। उसने घर से तमंचा निकालकर फायर कर दिया। गोली हाथ पर लगने से भाई लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच-पड़ताल की। घायल युवक को उपचार के लिए पाकबड़ा के निजी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब उसकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है।

जयपुर में हुई थी दोनों की मुलाकात

कोतवाली क्षेत्र के कस्बा जोया में एक गांव निवासी युवती करीब दो साल पहले नीट की तैयारी के लिए जयपुर गई थी। कोचिंग के दौरान उसकी मुलाकात जोया के मोहल्ला टंकी वाला निवासी ताबिश रजा से हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला जारी रहा। युवती फिलहाल अपने घर पर है, जबकि ताबिश रजा अभी भी नीट की तैयारी कर रहा है। शनिवार दोपहर करीब तीन बजे युवती का भाई अपनी बहन को लेकर ताबिश रजा के घर पहुंचा। उसने बातचीत पर आपत्ति जताते हुए बहन का पीछा छोड़ने या फिर उसके साथ निकाह करने की बात कही। इस पर ताबिश रजा तैश में आ गया और घर के अंदर जाकर तमंचा उठा लाया। इसके बाद अंजाम की परवाह किए बगैर उसने प्रेमिका के भाई पर गोली चला दी। गोली उसके हाथ में लगकर गर्दन को छूती हुई दीवार में जा धंसी।

घटना के बाद से आरोपी फरार

गोली चलने के बाद ताबिश रजा मौके से फरार हो गया। फायर की आवाज सुनते ही मोहल्ले के लोग मौके पर दौड़ पड़े। सूचना मिलते ही डिडौली पुलिस भी पहुंच गई। लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़े अरमान सोनू को सीएचसी जोया ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। फिलहाल, परिजन घायल को पाकबड़ा के निजी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराए हुए हैं। सीओ सिटी शक्ति सिंह ने बताया कि आरोपी ताबिश रजा के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया है। उसकी तलाश जारी है, जल्द ही गिरफ्तारी कर चालान किया जाएगा।

