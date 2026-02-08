बहन से छेड़खानी का विरोध करने पर भाई पर हमला, शोहदों ने चाकू मारे

संक्षेप: हमीरपुर के मौदहा में छात्रा से छेड़खानी का विरोध करने पर नाबालिग आरोपी ने किशोरी के भाई पर चाकू से हमला कर दिया। घायल युवक को इलाज के बाद रेफर किया गया। दोनों पक्षों में विवाद के बाद मारपीट हुई। अभी तहरीर नहीं दी गई है, पुलिस मामले की जांच कर रही है।

हमीरपुर के मौदहा कस्बे में छेड़खानी का विरोध करने पर शोहदे ने किशोरी के भाई पर चाकू से हमला कर दिया। लहूलुहान हालत में घायल को सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया गया है। हमलावर भी नाबालिग बताया जा रहा है। फिलहाल तहरीर नहीं दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कस्बे के चर्च के आसपास काफी संख्या में कोचिंग सेंटरों का संचालन होता है। इस इलाके में कोचिंग के समय में शोहदों के झुंड भी छात्राओं के साथ छेड़खानी करने की नीयत से घूमने निकलते हैं। शुक्रवार की शाम कस्बे के एक मोहल्ला निवासी छात्रा को एक शोहदा कई दिनों से परेशान कर रहा था।

इस बात की जानकारी छात्रा के भाई को हुई तो उसने छेड़खानी करने वाले को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। एक-दो बार भाई का शोहदे से झगड़ा भी हो चुका था। पीड़ित परिवार ने एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस की सुस्ती से आरोपी के हौसले और बुलंद होते गए। शुक्रवार देरशाम शोहदे ने छात्रा के भाई पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर घायल कर दिया। उसे इलाज के लिए सीएचसी ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है।