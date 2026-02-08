Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsBrother stabbed by miscreants in a deadly attack for protesting against molestation of sister in hamirpur
बहन से छेड़खानी का विरोध करने पर भाई पर हमला, शोहदों ने चाकू मारे

बहन से छेड़खानी का विरोध करने पर भाई पर हमला, शोहदों ने चाकू मारे

संक्षेप:

हमीरपुर के मौदहा में छात्रा से छेड़खानी का विरोध करने पर नाबालिग आरोपी ने किशोरी के भाई पर चाकू से हमला कर दिया। घायल युवक को इलाज के बाद रेफर किया गया। दोनों पक्षों में विवाद के बाद मारपीट हुई। अभी तहरीर नहीं दी गई है, पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Feb 08, 2026 01:26 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, मौदहा/हमीरपुर
share Share
Follow Us on

हमीरपुर के मौदहा कस्बे में छेड़खानी का विरोध करने पर शोहदे ने किशोरी के भाई पर चाकू से हमला कर दिया। लहूलुहान हालत में घायल को सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया गया है। हमलावर भी नाबालिग बताया जा रहा है। फिलहाल तहरीर नहीं दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कस्बे के चर्च के आसपास काफी संख्या में कोचिंग सेंटरों का संचालन होता है। इस इलाके में कोचिंग के समय में शोहदों के झुंड भी छात्राओं के साथ छेड़खानी करने की नीयत से घूमने निकलते हैं। शुक्रवार की शाम कस्बे के एक मोहल्ला निवासी छात्रा को एक शोहदा कई दिनों से परेशान कर रहा था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इस बात की जानकारी छात्रा के भाई को हुई तो उसने छेड़खानी करने वाले को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। एक-दो बार भाई का शोहदे से झगड़ा भी हो चुका था। पीड़ित परिवार ने एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस की सुस्ती से आरोपी के हौसले और बुलंद होते गए। शुक्रवार देरशाम शोहदे ने छात्रा के भाई पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर घायल कर दिया। उसे इलाज के लिए सीएचसी ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें:अवैध संबंधों के विरोध पर हत्या? महिला की संदिग्ध हालत में फंदे से लटका मिला शव

कोतवाली के निकट हुई इस घटना से कस्बे में तरह-तरह की चर्चा हो रही हैं और पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खडे हो रहे हैं। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक मौदहा संतोष कुमार सिंह का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच आपसी कहासुनी के बाद मारपीट हुई। मौके पर दोनों पक्षों के परिजन एकत्रित हो गए। झगड़े के समय हमलावर के दादा ने डंडे से युवक को पीटा। दोनों युवक घायल हैं। उन्होंने बताया कि हमलावर 14 वर्षीय किशोर है। दोनों पक्ष एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अभी तहरीर नहीं दी है।