मां के सामने भाई ने की बहन की गोली मारकर हत्या, परिवार ने मिलकर खून साफ किया; गढ़ी झूठी कहानी

नूर मोहम्मद के परिवार में चार बेटे और एक बेटी थी। 21 वर्षीय अक्सा सबसे बड़े भाई आरिश से छोटी थी, जबकि 3 अन्य भाई उससे छोटे हैं। जांच में सामने आया कि अक्सा के एक युवक से प्रेम संबंध थे, जिनका परिवार विरोध कर रहा था। परिजनों ने उसका निकाह दूसरी जगह तय किया था, लेकिन उसने इनकार कर दिया।

UP News : उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक भाई ने मां के सामने ही अपनी बहन की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। शहर के लोहियानगर थाना क्षेत्र की जाकिर कॉलोनी में बहन द्वारा निकाह से इनकार किए जाने पर बड़े भाई ने यह खौफनाक कदम उठाया। वारदात के बाद परिवार ने मिलकर कमरे में फैला खून साफ किया, बिस्तर बदलकर सबूत मिटाने का प्रयास किया और पुलिस को सूचना देने के बजाय युवती को अस्पताल ले जाकर छत से गिरने की कहानी गढ़ दी। चिकित्सकों की सूचना पर पहुंची पुलिस की जांच में हत्या का राज खुल गया। जांच में प्रेम संबंध और निकाह को लेकर चल रहा विवाद हत्या की वजह सामने आया है। देर शाम पुलिस ने हत्यारोपी, मां और दो नाबालिग भाइयों को गिरफ्तार कर लिया।

जाकिर कॉलोनी निवासी दिवंगत नूर मोहम्मद के परिवार में चार बेटे और एक बेटी थी। 21 वर्षीय अक्सा सबसे बड़े भाई आरिश से छोटी थी, जबकि तीन अन्य भाई उससे छोटे हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि अक्सा के एक युवक से प्रेम संबंध थे, जिनका परिवार विरोध कर रहा था। परिजनों ने उसका निकाह दूसरी जगह तय किया था, लेकिन उसने इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर घर में लंबे समय से विवाद चल रहा था।

अक्सा हत्याकांड में मां समेत चार गिरफ्तार अक्सा हत्याकांड में पुलिस ने शनिवार शाम मुख्य आरोपी आरिश के साथ उसकी मां कासिफा और दो नाबालिग भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। शाम तक मृतका की ओर से कोई तहरीर नहीं मिलने पर एसपी सिटी के निर्देश पर लोहियानगर थाने के दारोगा अमित मलिक की ओर से स्वयं वादी बनकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मुकदमे में आरिश, उसकी मां कासिफा और अन्य स्वजन को नामजद किया गया है।

हफ्ते में दूसरी वारदात प्रेम संबंध और शादी का विरोध हत्या की वजह बनने की यह एक सप्ताह में दूसरी घटना है। इससे पहले लोहियानगर के रसूलनगर में छोटे भाई ने बड़ी बहन की दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद आरोपी स्वयं थाने पहुंचा और घटना की जानकारी दी थी।

हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई अस्पताल से सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। जांच के दौरान पता चला कि कमरे में फैले खून के निशान साफ कर दिए गए थे और बिस्तर भी बदल दिया गया था। इसके बाद सीओ कोतवाली संग्राम सिंह पुलिस बल और फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। टीम ने घटनास्थल से नमूने, फिंगर प्रिंट और अन्य साक्ष्य एकत्र किए।

छठी के बाद छुड़वाई पढ़ाई, बाहर जाने पर भी रोक जांच में यह भी सामने आया कि परिवार ने अक्सा की छठी कक्षा के बाद पढ़ाई बंद करा दी थी। पिछले कई वर्षों से उसके घर से बाहर निकलने पर भी पाबंदी थी। इसी दौरान एक युवक अपने रिश्तेदार के यहां, जो अक्सा के घर के पास रहता था, आया-जाया करता था। वहीं दोनों की जान-पहचान हुई और बाद में दोस्ती हो गई। इसकी जानकारी मिलने पर परिवार ने युवती का निकाह दूसरी जगह तय कर दिया, लेकिन उसने शादी से इनकार कर दिया।

एक्स-रे में सिर में फंसी मिली गोली अस्पताल की ओर से पुलिस को युवती का मेमो भेजा गया। पुलिस ने जांच शुरू की तो सिर का एक्स-रे कराया गया, जिसमें गोली फंसी मिली। हत्या की पुष्टि होने पर पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए।