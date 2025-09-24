brother s murder attempt for protesting against molestation of sister neighbour takes online training and opens fire बहन से छेड़छाड़ के विरोध पर भाई की हत्या की कोशिश, पड़ोसी ने ऑनलाइन ट्रेनिंग ले बरसाईं गोलियां, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP News

बहन से छेड़छाड़ के विरोध पर भाई की हत्या की कोशिश, पड़ोसी ने ऑनलाइन ट्रेनिंग ले बरसाईं गोलियां

आजमगढ़ के कप्तानगंज क्षेत्र के रानीपुर का रहने वाला है। यहां वह परिवार के साथ किराये पर रहता है। पुलिस के मुताबिक, प्रशांत ने एक दिन पड़ोस में रहने वाली लड़की का पीछा किया था। लड़की के भाई ने विरोध किया। इसके बाद से ही प्रशांत उसे मारना चाहता था।

Ajay Singh संवाददाता, गोरखपुरWed, 24 Sep 2025 09:59 AM
बहन से छेड़छाड़ के विरोध पर भाई की हत्या की कोशिश, पड़ोसी ने ऑनलाइन ट्रेनिंग ले बरसाईं गोलियां

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बहन का पीछा करने पर भाई ने विरोध किया तो पड़ोसी ने उसकी हत्या की कोशिश कर डाली। शहर के रामगढ़ताल इलाके के पथरा में सोमवार की रात में बीएससी के छात्र को दौड़ाकर गोलियां मारी गई थीं। पुलिस ने आरोपित पड़ोसी को उसके घर से दबोच लिया है। पूछताछ में पता चला कि उसने बिहार से अवैध पिस्टल खरीदी थी और फिर ऑनलाइन पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग लेकर फायरिंग की थी। पांच गोलियां मारने के बाद उसे लगा कि लड़की का भाई मर जाएगा। इसके बाद वह घर आ गया, ताकि पुलिस को संदेह न हो। केस दर्ज कर पुलिस ने पड़ोसी प्रशांत को पकड़ा तो उसने घटनास्थल के पास झाड़ी से घटना में इस्तेमाल पिस्टल बरामद करा दी। मंगलवार को पुलिस ने आरोपित को कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया।

आरोपित प्रशांत, आजमगढ़ के कप्तानगंज क्षेत्र के रानीपुर का रहने वाला है। यहां वह परिवार के साथ किराये पर रहता है। पुलिस के मुताबिक, प्रशांत ने एक दिन पड़ोस में रहने वाली लड़की का पीछा किया था। इसकी जानकारी होने पर लड़की के भाई ने विरोध किया। इसके बाद से ही प्रशांत उसे मारना चाहता था। सोमवार की रात में लड़की का भाई अपने घर के पास ही टहलने निकला था। इसी दौरान पीछे से प्रशांत भी आ गया और दौड़ाकर उसे को ताबड़तोड़ पांच गोलियां मारीं। लड़की का भाई जमीन पर गिरकर तड़पने लगा।

गोली लगने के बाद भी उसने हिम्मत कर अपने मोबाइल से चाचा को फोन कर बताया कि प्रशांत ने उसे गोली मार दी है। उसके चाचा ने पुलिस को सूचना दी और उसे जिला अस्पताल ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।

पुलिस ने पीड़ित लड़के पिता की तहरीर पर केस दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सोमवार की रात में ही घायल लड़के का मजिस्ट्रियल बयान दर्ज करा दिया था। बयान में घायल ने प्रशांत का नाम बताया है। आरोपित को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ की तो उसने सच्चाई उगल दी।

