बहन से छेड़खानी के विरोध पर भाई की 3 उंगलियां काटीं, गांव में तनाव; दौड़े पहुंचे अफसर
बहन से छेड़खानी के विरोध पर भाई की 3 उंगलियां काटीं, गांव में तनाव; दौड़े पहुंचे अफसर

बहन से छेड़खानी के विरोध पर भाई की 3 उंगलियां काटीं, गांव में तनाव; दौड़े पहुंचे अफसर

Ajay Singh संवाददाता, बस्तीMon, 18 Aug 2025 05:59 AM
यूपी के बस्ती के सोनहा थाने की असनहरा पुलिस चौकी क्षेत्र के एक गांव में बहन से छेड़खानी की घटना का विरोध जताने गए दो भाइयों की पिटाई कर दी गई। आरोप है कि एक भाई के हाथ की तीन उंगलियां भी काट दीं। प्रकरण दो समुदायों से जुड़ा होने के कारण तनाव की स्थिति बन गई। पुलिस केस दर्ज कर दो लोगों से पूछताछ कर रही है। हिन्दूवादी संगठन के पदाधिकारी पहले गांव और फिर चौकी पहुंचे। उन्होंने सख्त कार्रवाई की मांग की। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी गांव में पहुंचकर पूरी जानकारी ली।

युवती के भाई ने तहरीर दी है कि उसकी बहन शनिवार की शाम चौराहे की तरफ गई थी। रास्ते में गांव के ही साहिल ने उसके साथ छेड़खानी की। युवती ने घर पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी दी। छोटा भाई आरोपी के घर शिकायत करने गया। साहिल ने धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया।

घटना से गांव में तनाव

सोनहा थाने की असनहरा पुलिस चौकी क्षेत्र के एक गांव में बहन से छेड़खानी की घटना का विरोध जताने गए दो भाइयों की पिटाई और एक की तीन उंगलियां काटने की घटना से गांव में तनाव है। घायल युवक को लखनऊ रेफर कर दिया गया है।

पीड़ित युवक ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि छेड़खानी की शिकायत पर साहिल ने उसकी तीन उंगलियां काट दी। शोर मचाने पर उसका बड़ा भाई भी मौके पर पहुंचा। आरोप है कि साहिल और उसके घरवालों ने मिलकर दोनों भाइयों को बुरी तरह मारापीटा। थोड़ी देर बाद आरोपित अपने साथ कई लोगों को लेकर उनके घर पर आए और जान से मारने की धमकी दी। बोले कि उसके घर पर बहुत हथियार हैं, सबको मार देंगे। घटनाकम दो समुदायों से जुड़ा होने के कारण तनाव बढ़ गया। पुलिस ने आरोपी साहिल और अन्य परिवारीजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कुछ आरोपितों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। एएसपी ओपी सिंह व सीओ रुधौली स्वर्णिमा सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पीड़ित पक्ष के साथ ग्रामीणों से भी घटनाक्रम के बारे में बातचीत की।

क्या बोली पुलिस

बस्ती के एएसपी ओपी सिंह ने बताया कि किसी काम से निकली युवती के साथ गांव के एक युवक ने आपत्तिजनक व्यवहार किया। इस बात की उलाहना लेकर पीड़िता का भाई जब आरोपी के घर गया तो वहां उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपितों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जांच कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

