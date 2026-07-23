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प्रेम जाल में फंसाकर भाई ने युवती से रेप किया, बहन ने वीडियो बनाया, और फिर...

By sandeep
हिन्दुस्तान, संवाददाता, हसनपुरा (अमरोहा)
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अमरोहा में एक महिला ने युवक पर प्रेमजाल में फंसाकर नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी की बहन ने आपत्तिजनक फोटो-वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

प्रेम जाल में फंसाकर भाई ने युवती से रेप किया, बहन ने वीडियो बनाया, और फिर...

अमरोहा जिले में महिला उत्पीड़न के दो अलग-अलग मामले सामने आए हैं। पहले मामले में एक महिला ने गांव के युवक पर दोस्ती कर प्रेमजाल में फंसाने, नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने और उसकी बहन पर आपत्तिजनक फोटो-वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर दोनों भाई-बहन के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रहरा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने सीओ स्तर पर की गई शिकायत में बताया कि गांव के एक युवक ने उससे दोस्ती की और धीरे-धीरे उसके घर आने-जाने लगा।

भाई ने रेप किया, बहन ने वीडियो बनाया

महिला का आरोप है कि विश्वास में लेने के बाद आरोपी उसे अपने घर ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी दौरान आरोपी की बहन ने दोनों के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना लिए। इसके बाद भाई-बहन ने उन फोटो-वीडियो के जरिए उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि बाद में फोटो-वीडियो हटाने का झांसा देकर उसे दोबारा घर बुलाया गया। वहां उसे लड्डू में नशीला पदार्थ मिलाकर खिलाया गया और फिर उसके साथ दोबारा दुष्कर्म किया गया। जब उसने आरोपी से किसी भी तरह के संबंध रखने से इनकार कर दिया तो दोनों भाई-बहन ने कथित तौर पर उसके आपत्तिजनक फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए।

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दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जांच जारी

प्रभारी निरीक्षक अपराध अमरपाल सिंह के अनुसार, महिला की तहरीर के आधार पर आरोपी भाई के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य संबंधित धाराओं तथा उसकी बहन के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

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निकाह का झांसा देकर दुष्कर्म

उधर, जिले में ही एक अन्य मामले में निकाह का झांसा देकर महिला का शारीरिक शोषण करने का आरोप सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी और इसी आधार पर उसका यौन शोषण किया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी इंतखाब निवासी सलारपुर, थाना रजबपुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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