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नाबालिग चचेरी बहन पर पेट्रोल उड़ेल भाई ने लगाई आग, ढाई घंटे ड्रामा; पिता के साथ गिरफ्तार

Mar 22, 2026 08:37 pm ISTAjay Singh संवाददाता, अलीगढ़ (अतरौली)
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भाई ने पारिवारिक झगड़े में अपनी नाबालिग चचेरी बहन पर पेट्रोल उड़ेलकर आग लगा दी। वह गंभीर रूप से झुलस गई। उसे जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां से दिल्ली रेफर कर दिया है। वहीं, घटना के बाद आरोपी तीन मंजिला घर की छत पर चढ़ गया। खुद पर भी पेट्रोल उड़ेलकर आग लगाने की धमकी देने लगा।

नाबालिग चचेरी बहन पर पेट्रोल उड़ेल भाई ने लगाई आग, ढाई घंटे ड्रामा; पिता के साथ गिरफ्तार

UP News: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के अतरौली क्षेत्र के गांव खानपुर में रविवार को पारिवारिक विवाद में भाई ने अपनी नाबालिग चचेरी बहन पर पेट्रोल उड़ेलकर आग लगा दी। किशोरी मंदिर से पूजा करके लौट रही थी। वह गंभीर रूप से झुलस गई। उसे जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां से दिल्ली रेफर कर दिया है। वहीं, घटना के बाद आरोपी तीन मंजिला घर की छत पर चढ़ गया और खुद पर भी पेट्रोल उड़ेलकर आग लगाने की धमकी देने लगा। करीब ढाई घंटे तक ड्रामा चलता रहा। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने उसे समझाकर किसी तरह नीचे उतारा। मामले में छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है।

अतरौली क्षेत्र के गांव खानपुर निवासी जयवीर सिंह दिवाकर मजदूरी करते हैं। उन्होंने बताया कि शनिवार शाम को वह गांव में ही जयवीर डेरी पर दूध डालने गए थे। इसी दौरान उनका भतीजे नीरू पुत्र किताब सिंह से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। उस समय मामला शांत हो गया। लेकिन, रविवार सुबह साढ़े आठ बजे जयवीर दूध डालने जा रहे थे, तब फिर से नीरू से विवाद हो गया। इसमें उसने मारपीट कर दी। उस समय भी लोगों ने बीचबचाव कर दिया। इसके कुछ देर बाद 10 बजे उनकी 17 साल की बेटी रश्मि नवरात्रि पर घर पर दुर्गा मां की पूजा करने के बाद धूप करने के लिए गांव में पथवारी मंदिर पर गई थी। वहां से लौटने के दौरान रास्ते में आरोपी नीरू मिल गया। उसने अपनी बाइक में से बोतल में पेट्रोल निकाली और रश्मि के सिर पर उड़ेल दी।

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इसके बाद बीच चौराहे पर माचिस से आग लगा दी। इससे के सिर, बाल, कंधा, पेट, हाथ बुरी तरह झुलस गए। शोर सुनकर स्थानीय लोग पहुंचे और पानी, मिट्टी आदि डालकर आग को बुझाया। सूचना पर एबुलेंस मौके पर पहुंची और युवती को सीएचसी ले गए। वहां से उसे अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मामले में किशोरी के पिता जयवीर ने नीरू, उसके भाई दुर्गेश, जीतू, भाभी रीता, मां मुन्नी व पिता किताब सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। नीरू व किताब सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अन्य की तलाश की जा रही है।

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युवक ने ढाई घंटे तक किया हाईवोल्टेज ड्रामा

घटना के बाद एक तरफ गांव में भीड़ जुट गई। पुलिस भी मौके आ गई। वहीं, दूसरी तरफ आरोपी नीरू अपने ही मकान की तीसरी मंजिल पर चढ़ गया और गेट बंद कर लिया। इसके बाद करीब ढाई घंटे तक हाईवोल्टेज ड्रामा किया। वहां उसने खुद पर भी पेट्रोल उड़ेल लिया और माचिस से आग लगाकर मरने की धमकी देने लगा। उसके पास में सिलेंडर भी रखा था। उसमें भी आग लगाने की धमकी देने लगा। इससे पुलिस के हाथ-पांव फूल गए। मकान के आसपास के दोनों मकान एक मंजिल के थे। ऐसे में वहां से चढ़ना भी मुमकिन नहीं था। फिर पुलिस ने युवक के दोस्तों और परिचितों को बुलाया। उनकी मदद से उसे समझाकर जैसे तैसे गेट खुलवाया गया।

पहले भी जेल जा चुका है आरोपी

पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपी नीरू के पिता व जयवीर के परिवार के बीच पूर्व से ही बंटवारे को लेकर विवाद चला आ रहा है। वहीं, नीरू बेहद झगड़ालू किस्म का है। वह पूर्व में भी दो बार मारपीट व वारंट में जेल जा चुका है। अक्सर गांव के बाहर ही रहता है। बताया जा रहा है कि आरोपी कई दिन से जयवीर के परिवार को मारने की धमकी दे रहा था।

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क्या बोली पुलिस

सीओ अतरौली राजीव द्विवेदी ने बताया कि पारिवारिक विवाद में युवक ने अपनी चचेरी बहन को आग लगा दी थी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वह करीब 30 प्रतिशत झुलस गई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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