AC फर्स्ट में NCC कैडेट से रेप के बाद फरार TTE का भाई गिरफ्तार, पुलिस ने बिहार-नेपाल में बिछाया जाल

UP News: वाराणसी-भटनी रेल खंड पर चलती ट्रेन के एसी प्रथम श्रेणी कोच में सीट दिलाने का झांसा देकर एनसीसी कैडेट के साथ दुष्कर्म करने वाले टीटीई को संरक्षण देने वाले उसके भाई को जीआरपी ने गिरफ्तार कर लिया है। वह रेलवे में मालबाबू है छपरा में तैनाती है। वहीं फरार टीटीई की गिरफ्तारी के लिए जीआरपी ने बिहार और नेपाल में जाल बिछा दिया है। जल्द ही उसकी भी गिरफ्तारी कर लेने का पुलिस अधिकारियों का दावा है। फरार टीटीई पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है।

मऊ जिले की रहने वाली एनसीसी कैडेट को सीट दिलाने के नाम पर पिछले दिनों अहमदाबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस के एसी प्रथम श्रेणी कोच में टीटीई राहुल कुमार ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। वह परीक्षा देकर मऊ से लौट रही थी। बिना टिकट ट्रेन में बैठ गई थी। इस मामले में आरोपी के विरुद्ध जीआरपी देवरिया में केस दर्ज है। पुलिस जांच में सामने आया कि पटना के बिहटा थाना क्षेत्र के समारा सदिसोपुर का रहने वाले आरोपी टीटीई का भाई गणेश कुमार गुप्ता उसे संरक्षण दे रहा है। छपरा में तैनात उसका भाई रेलवे में मालबाबू है। जीआरपी ने उसे गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस सूत्रों की मानें तो आरोपी कभी नेपाल तो कभी बिहार में रह रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जाल बिछा दिया है। जीआरपी की एसओजी, सर्विलांस समेत कुल पांच टीमें लगाई गई हैं। मोबाइल बंद होने के चलते सटीक लोकेशन नहीं मिल पा रही है। जीआरपी थानाध्यक्ष अभिषेक पांडेय ने बताया कि आरोपी को संरक्षण देने वाले उसके भाई से पूछताछ में कुछ जानकारियां मिली हैं। जल्द ही आरोपी टीटीई को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

हुआ क्या था? मऊ की रहने वाली 22 वर्षीय एक छात्रा जो कि एनसीसी कैडेट भी है, गोरखपुर में किराए के कमरे में रहती है। 15 फरवरी को पांच बजे के करीब वह गोरखपुर आने के लिए गोरखपुर-अहमदाबाद एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हुई। वह एनसीसी ‘सी’ सर्टिफिकेट की परीक्षा देकर लौट रही थी। स्टेशन पर हड़बड़ी में टिकट न ले पाने के कारण वह ट्रेन में सवार हो गई।