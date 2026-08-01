हथौड़ा मारकर हत्या, पेट्रोल डालकर शव जलाया; गर्लफ्रेंड के लिए भाई का मर्डर

प्रयागराज पुलिस ने सुमित उर्फ साहिल हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी शिवम राय को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, उसने सुमित की गर्लफ्रेंड से एकतरफा प्यार में हथौड़े से हत्या कर शव जला दिया। बाद में फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर परिजनों से फिरौती मांगने की भी कोशिश की।

प्रयागराज पुलिस ने सोरांव क्षेत्र के बहुचर्चित सुमित उर्फ साहिल हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी शिवम राय को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, शिवम ने सुमित की गर्लफ्रेंड से एकतरफा प्यार के चलते उसकी हत्या की थी। हत्या के बाद उसने शव को जलाकर पहचान मिटाने की कोशिश की और बाद में अपहरण की झूठी कहानी रचकर परिजनों से फिरौती वसूलने का भी प्रयास किया। डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने शुक्रवार को बताया कि आरोपी की निशानदेही पर गंगा किनारे रंगपुरा कछार की झाड़ियों से सुमित का कंकाल बरामद किया गया। मृतक के हाथ में मौजूद रॉड और अन्य साक्ष्यों के आधार पर उसकी पहचान की गई।

गर्लफ्रेंड के लिए भाई की हत्या पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथौड़ा और मृतक के दो मोबाइल सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि शिवम राय पहले पुणे में मीडिया इंफ्लुएंसर के रूप में काम करता था और कुछ महीने पहले अपने गांव जगदीशपुर कसारी लौट आया था। मृतक सुमित उसका ममेरा भाई था। सुमित ने एक-दो बार अपनी गर्लफ्रेंड से शिवम की मुलाकात कराई थी। इसके बाद शिवम युवती से बातचीत करने लगा और उसका मोबाइल भी रिचार्ज कराया, लेकिन उसकी हरकतों से परेशान होकर युवती ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। इसी के बाद शिवम ने सुमित को रास्ते से हटाने की योजना बनाई।

फर्जी आईडी बनाकर फिरौती भी मांगी पुलिस के मुताबिक, 23 जुलाई को शिवम सुमित को फाफामऊ कछार ले गया, जहां उसने हथौड़े से सिर पर कई वार कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, ताकि उसकी पहचान न हो सके। वारदात को छिपाने के लिए आरोपी ने अपहरण की साजिश भी रची। उसने 'फैजल' नाम से फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर सुमित के परिजनों को संदेश भेजा और 15 हजार रुपये की मांग की। इसके लिए उसने सुमित की ही यूपीआई आईडी भेजी, जिस पर परिजनों ने पहले पांच हजार और फिर दो हजार रुपये ट्रांसफर किए। बाद में उसने पत्रिका चौराहे के पास एक व्यक्ति की मदद से यूपीआई के जरिए एक हजार रुपये नकद निकाले। इसके बाद कटहुला गौसपुर में मृतक के मोबाइल से सिम निकालकर फोन झाड़ियों में फेंक दिया।