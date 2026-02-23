Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

बच्चों से हैवानियत करने वाले जेई की फांसी टलवाने हाईकोर्ट पहुंचा भाई, बोला- निर्दोष हैं दोनों

Feb 23, 2026 09:58 am ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, बांदा
share Share
Follow Us on

मृत्युदंड की सजा पाए जेई रामभवन और उसकी पत्नी के बचाव में अब उनका भाई राजाभैया आगे आया है। राजाभैया ने दोनों को निर्दोष बताते हुए सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वह सोमवार को अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में अपील दाखिल करेगा।

बच्चों से हैवानियत करने वाले जेई की फांसी टलवाने हाईकोर्ट पहुंचा भाई, बोला- निर्दोष हैं दोनों

यूपी के बांदा में रामभवन और उसकी पत्नी के बचाव में जेई का भाई आया है। उसने दोनों निर्दोष बताया है। दोनों की मृत्युदंड की सजा टालने के लिए वह हाईकोर्ट पहुंच गया है। सोमवार को अधिवक्ता के माध्यम से वह सजा के खिलाफ अपील दायर करेगा। उसने कहा कि हमे विश्वास है कि भाई को हाईकोर्ट से राहत जरूर मिलेगी।

जेई रामभवन ने चित्रकूट में सिंचाई विभाग में तैनाती के दौरान अपनी पत्नी दुर्गावती के साथ मिलकर नाबालिग बच्चों के साथ हैवानियत करता रहा। चर्चित मामले में सीबीआई के साक्ष्यों व विवेचना के आधार पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार मिश्रा ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए शुक्रवार को जेई रामभवन व उसकी पत्नी दुर्गावती को फांसी की सजा सुनाई थी। उधर, नरैनी कस्बा के जवाहर नगर मोहल्ला निवासी राजाभैया का कहना है कि छोटे भाई जेई रामभवन को गलत फंसाया गया है। सीबीआई ने साक्ष्य जो पेश किए हैं, वह सही नहीं हैं। उन्हें भरोसा है कि छोटे भाई रामभवन और उसकी पत्नी दुर्गावती को हाईकोर्ट से इंसाफ जरूर मिलेगा।

राजाभैया ने कहा कि वह हाईकोर्ट में अधिवक्ता के जरिए अपील दायर कराएंगे। दोनों को मृत्युदंड से बचाने के लिए वह पूरी ताकत लगाएंगे। रामभवन के अधिवक्ता भूरा प्रसाद निषाद का कहना है कि रामभवन के कागजात तैयार करा दिए हैं। उनके भाई सोमवार को इस मामले में रिट दायर करेंगे।

ये भी पढ़ें:कभी खुद करता कुकर्म तो कभी पत्नी बनाती संबंध, बच्चों ने बयां कीं जेई की करतूतें

बच्चों के साथ हैवानियत में मृत्यु दंड की सजा पा चुके जेई रामभवन के खिलाफ पाक्सो एक्ट सहित छह अन्य मामले और दर्ज हैं। दिल्ली की सीबीआई टीम ने वर्ष 2020 में जेई राम भवन और पत्नी रानी दुर्गावती के खिलाफ यौन शोषण समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दिल्ली में दर्ज कराई थी। वर्ष 2022 व 23 में सीबीआई ने दिल्ली में दो और लखनऊ की सीबीआई टीम ने लखनऊ में पाक्सो एक्ट सहित चार मामले दर्ज कराए थे। अदालत में अभी इन मुकदमों की तारीखें पड़ रही हैं। यही वजह है कि मृत्युदंड की सजा पाए जेई रामभवन को नैनी के सेंट्रल जेल में नहीं भेजा जा रहा है। दोषी जेई रामभवन यहां मंडल कारागार में ही रहेगा। उसके यहां रहने की वजह से पत्नी दुर्गावती को भी लखनऊ के नारी निकेतन नहीं भेजा जाएगा।

ये भी पढ़ें:हैवान जेईः बच्चों की भौंहे टेढ़ी, अंग क्षत-विक्षत, कोर्ट बोला- रेयरेस्ट ऑफ रेयर

दूसरे के नाम से बना रखी थीं तीन मेल आईडी

सीबीआई की जांच में सामने आया था कि रामभवन ने तीन मेल आईडी भी बना रखी थीं। जिसमें दूसरों के नाम से मेल आईडी बनाकर प्रयोग करता था। इसमें याहू, जी मेल, और हुसमेल डाट काम की साइट से बनाई थी। इसमें उसने नव विजय, संजय विजनवा के नाम से आईडी बना रखी थीं। इसी तरह तीन नंबर भी प्रयोग करता था।

ये भी पढ़ें:एप्स्टीन जैसा जेई रामभवन का कांड, अमेरिका समेत 47 देशों में बेचे थे पोर्न वीडियो
Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Banda News Banda Latest News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |