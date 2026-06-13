कोई पछतावा नहीं, बदनामी से अच्छा मार दिया; बहन की हत्या के बाद भाई ने थाने में सरेंडर किया

फतेहपुर के थरियांव में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। गैर समुदाय के युवक से संबंध के शक में 22 वर्षीय युवक ने अपनी शादीशुदा बहन की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव कुएं में फेंक दिया। बाद में वह खुद पुलिस चौकी पहुंचकर सरेंडर कर गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है।

फतेहपुर के थरियांव थाना क्षेत्र में हॉरर किलिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। गैर समुदाय के युवक से अवैध संबंध के शक में एक भाई ने अपनी शादीशुदा बहन की गला घोटकर हत्या की और फिर शव को कुएं में फेंक दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद भाई शनिवार सुबह हंसवा पुलिस चौकी पहुंचा और आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस आरोपी को ले घटनास्थल पर पहुंची और शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि थरियांव थाना क्षेत्र के गांव का रहने वाला 22 वर्षीय युवक शनिवार सुबह हसवा पुलिस चौकी पहुंचा। एसपी के अनुसार युवक ने बताया कि उसकी शादीशुदा बहन के गैर समुदाय के युवक से अवैध संबंध थे। इस वजह से उसकी बहन शादी के बाद एक बार घर से भाग चुकी थी।

ससुराल से बहन को लाने के दौरान हत्या वो शुक्रवार रात 21 वर्षीय बहन को उसकी ससुराल से लेने गया था। बहन को लेकर वह गांव लौट रहा था। रास्ते में उसने बहन को गैर समुदाय के युवक से नाता तोड़ने के लिए समझाने की कोशिश की, लेकिन वह झगड़ा करने लगी। इस पर उसने बहन की गला दबाकर हत्या की और शव को पास स्थित एक कुएं में फेंक दिया। युवक के सनसनीखेज खुलासे के बाद पुलिस ने युवती के परिजनों से संपर्क किया और उन्हें घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस आरोपी को साथ लेकर घटनास्थल पर पहुंची और युवती का शव बरामद किया।

बहन की हत्या का कोई पछतावा नहीं- आरोपी झूठी शान और धर्म-जाति के भेद में अपनी ही सगी बहन की जान लेने वाले भाई के चेहरे पर कत्ल का कोई पछतावा नहीं है। शनिवार सुबह जब आरोपी भाई हसवा पुलिस चौकी में अपना जुर्म कबूल कर रहा था तो उसकी बेरुखी देख पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए। उसने पुलिस को बताया कि गैर समुदाय के युवक से संबंध होने के कारण बहन की एक मई को शादी कर दी थी, लेकिन वह सुधरने को तैयार नहीं थी। वह शादी के बाद भी प्रेमी के साथ भाग गई थी। आरोपी ने बेखौफ होकर कहा कि समाज में लगातार बदनामी हो रही थी, इसलिए उसने अहमदाबाद से लौटकर रास्ते में बहन का गला घोट दिया और शव कुएं में फेंक दिया