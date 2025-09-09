जीजा को डिग्गी में डाल ले जाने वाला साला जेल गया तो सपोर्ट में आ गई बहन, बोली-पति है जल्लाद; कराई FIR

हरदेव सिंह ने अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी को बेरहमी से पीटा था। पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया था। भांजे की सूचना पर लक्ष्मी का भाई राजपाल आया था। वह हरदेव सिंह को हाथ-पैर बांधकर गाड़ी की डिग्गी में डालकर ले गया था। ग्रामीण गाड़ी का पीछा कर रहे थे। रास्ते में पुलिस ने गाड़ी रोक ली थी।

यूपी के आगरा में जीजा के अपहरण में जेल गए साले के पक्ष में उसकी बहन आ गई है। अस्पताल से लौटने के बाद महिला ने अपने पति सहित तीन लोगों के खिलाफ मारपीट, जान से मारने की धमकी और गाली-गलौज की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि उसका पति जल्लाद है।

खंदौली के गांव खेड़िया में हरदेव सिंह ने अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी को बेरहमी से पीटा था। पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया था। भांजे की सूचना पर सादाबाद से लक्ष्मी का भाई राजपाल आया था। हरदेव सिंह को हाथ-पैर बांधकर गाड़ी की डिग्गी में डालकर ले गया था। पड़ाव चौराहे पर पुलिस ने गाड़ी रोकी थी। ग्रामीण गाड़ी का पीछा कर रहे थे। पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी। हरदेव सिंह की तहरीर पर पुलिस ने अपहरण का मुकदमा लिखा था। राजपाल को जेल भेज दिया था। एक अन्य साले का शांतिभंग में चालान किया था।

हरदेव की पत्नी लक्ष्मी देवी ने अब मुकदमा लिखाया है। उसने पुलिस को बताया कि पति ने उसका जीना मुश्किल कर दिया है। कभी भी मारपीट करता है। तीन सितंबर की सुबह उसे बेरहमी से पीटा। विरोध करने पर उठाकर जमीन पर पटक दिया। शोर सुनकर उसकी बड़ी बहन बचाने आई। पति ने उसके साथ भी अभद्रता की। उसने 112 नंबर पर सूचना दी। पुलिस को बुलाया।