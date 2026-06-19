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भाभी के प्यार में कातिल बना देवर; सगे भाई की पत्थर मारकर निर्मम हत्या, CCTV फुटेज से खुला राज

sandeep हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, आगरा
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आगरा में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। भाभी से प्रेम के चलते भोलू ने अपने छोटे भाई सोलू की हत्या कर दी। उसने पत्थर से चेहरा कुचलने के बाद गमछे से गला घोंट दिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी को पकड़कर मामले का खुलासा किया।

भाभी के प्यार में कातिल बना देवर; सगे भाई की पत्थर मारकर निर्मम हत्या, CCTV फुटेज से खुला राज

आगरा में रिश्तों के शर्मसार कर देने वाला मामले का खुलासा हुआ है। जब भाभी के प्यार में पागल देवर ने अपने सगे भाई की हत्या कर दी। दरअसल आगरा कैंट पुलिस चौकी के पीछे बुधवार की सुबह सोलू की हत्या उसके सगे भाई भोलू ने की थी। भाभी की मोहब्बत में भाई ने पत्थर से भाई का चेहरा कुचल दिया। वह बच नहीं जाए इसलिए गमछे से गला भी घोंटा। पुलिस को सीसीटीवी से सुराग मिले। पूछताछ में वारदात खुल गई। खुलासे ने सुल्तानपुरा छोटी बस्ती में हर किसी को हैरान कर दिया है। लोग यही बोल रहे हैं कि अब किस पर भरोसा करें। छोटी बस्ती सुल्तानपुरा निवासी 24 वर्षीय सोलू की तीन माह पहले जगदीशपुरा निवासी खुशी से शादी हुई थी। वह अटल चौक, आगरा कैंट के पास दुबे ढाबे पर काम करता था। सुबह साढ़े सात बजे घर से काम पर जाने के लिए निकला था। 9 बजे करीब उसका शव आगरा कैंट पुलिस चौकी के पीछे रेलवे की दीवार के किनारे झाड़ियों में मिला था।

सीसीटीवी फुटेज से खुले राज

डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले। पुलिस को सीसीटीवी से पता चला कि सोलू के घर से निकलते ही पीछे-पीछे उसका भाई भोलू भी गया था। जिस जगह सोलू की हत्या हुई वहां बस्ती के लोग शौच करने जाते हैं। सोलू शौच करने के लिए बैठा था। पीछे-पीछे भाई वहां पहुंचा तो उसे लगा कि यह भी शौच के लिए आया होगा। आराम से बैठा रहा। भोलू ने वहां पड़ा सीमेंट का पत्थर उठाया और उसके चेहरे पर ताबड़तोड़ तीन प्रहार किए। उसके बाद गमछे से गला घोंट दिया। पुलिस को छानबीन में एक फुटेज ऐसी भी मिली जिससे भोलू ही हत्यारोपी है यह यकीन हुआ। पुलिस सुबह घर पर गई थी। भोलू को अपने पास बुलाया। उससे बातचीत करने लगी। यह देख सोलू की पत्नी खुशी घबरा गई थी, इसलिए उसने खुदकुशी का प्रयास किया था।

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शादी के समय आ गए थे करीब

भोलू ने पुलिस को बताया कि सोलू की शादी तय हुई तो उसकी भाभी से फोन पर बात होती थी। देवर होने के नाते वह उनसे मजाक करता था। खुशी शादी होकर घर आईं। भाई अपनी पत्नी से मजाक नहीं करते थे। सीरियस रहते थे। भाभी को इस वजह से उसका व्यवहार ज्यादा अच्छा लगता था। वह उसके साथ प्यार भरी बातें करती थी। दोनों करीब आ गए। उसके सिर पर भाभी के इश्क का भूत सवार था। किसी भी सूरत में वह उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए भाई की हत्या करते समय एक पल को भी उसके हाथ नहीं कांपे।

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भाई को हो गया था शक

पूछताछ में भोलू ने पुलिस को बताया कि उसके और भाभी के बीच मधुर संबंध हैं। वह भाभी के साथ रहना चाहता था। भाई के जीते जी यह संभव नहीं था। यह बात उसने भाभी को बताई। भाभी ने उससे कहा कि सोलू को रास्ते से हटा दो। वह इसके लिए तैयार हो गया। उसने यह भी बताया कि भाई को उनके रिश्ते पर शक हो गया था। तीन दिन पहले भाई ने उसे और भाभी को गलत हरकत करते देख लिया था।

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