भाभी-भतीजे का गला काटा, फिर खुद भी दे दी जान; फतेहपुर में देवर का खूनी कांड

यूपी के फतेहपुर जिल के सदर कोतवाली क्षेत्र के चौफरेवा मोहल्ले में बुधवार शाम बंद कमरे में युवक ने अपनी भाभी और भतीजे के गले काटकर खुद भी जान दे दी। मां-बेटे की मौत घटनास्थल पर ही जबकि अस्पताल पहुंचने पर युवक ने दम तोड़ दिया। मौका-ए-वारदात पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर तीनों को बाहर निकाला। सुशील श्रीवास्तव अपने 28 वर्षीय बेटे अमर, 55 वर्षीय पत्नी सुशीला और छोटे भाई 40 वर्षीय सुनील उर्फ गुड्डू के साथ चौफरेवा में रहते हैं। सुशील ने बताया कि बुधवार दोपहर वह शहर में ही ब्याही अपनी बेटी की ससुराल उससे मिलने गए थे। शाम करीब पांच बजे घर पर फोन किया तो किसी के फोन नहीं रिसीव हुए। चिंता होने पर वह घर लौटे तो दरवाजा अंदर से बंद था।

एक कमरे में मिली तीनों की लाश मोहल्ले के लोगों और पुलिस की मौजूदगी में दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा देख चीख पड़े। कमरे में खून से लथपथ अमर, सुशीला और सुनील जमीन पर पड़े थे। अमर और सुशीला की सांसें थम चुकी थीं। सुनील की सांसें चल रही थीं। आनन-फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया। इलाज शुरू होने से पहले ही सुनील की भी मौत हो गई। घटनास्थल पर पहुंचे एएसपी महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि कमरे में खून से सनी चार ब्लेड और जहर की पुड़िया की मिली है। पुलिस जब पहुंची, कमरा अंदर से बंद था। प्रतीत होता है कि सुनील ने दोनों की हत्या कर खुदकुशी के इरादे से अपना भी गला काट लिया। सुशील से पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी।

घटना के बाद गांव में पसरा सन्नाटा घटना के बाद चौफरेवा मोहल्ले में सन्नाटा रहा। अगर बगल बने इक्का-दुक्का घरों के बाहर लोग चर्चाएं करते रहे लेकिन कोई भी मामले को लेकर बोलने को तैयार नहीं हुआ।लखनऊ हाईवे से करीब 50 मीटर दूर घर के आसपास पुलिस तैनात रही। लोग दूर खड़े होकर पुलिस कार्रवाई देखते और आपस में चर्चा करते रहे।