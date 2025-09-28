Brother in law orchestrates murder of two brothers to avenge mother insult मां के अपमान का बदला लेने के लिए साले ने करवाया दो भाइयों का कत्ल, जेल से रची गई थी साजिश, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsBrother in law orchestrates murder of two brothers to avenge mother insult

मां के अपमान का बदला लेने के लिए साले ने करवाया दो भाइयों का कत्ल, जेल से रची गई थी साजिश

जौनपुर में बीते 13 सितंबर की रात हुई डबल मर्डर हत्याकांड के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक कि हत्याकांड की साजिश मृतकों के सगे साले ने ही रची थी। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि मृतक कारोबार का पैसा हड़प गए थे। फिर दोनों भाई घर में घुसकर मां को पीटकर बेइज्जत कर दिया।

Pawan Kumar Sharma वार्ता, जौनपुरSun, 28 Sep 2025 04:15 PM
share Share
Follow Us on
मां के अपमान का बदला लेने के लिए साले ने करवाया दो भाइयों का कत्ल, जेल से रची गई थी साजिश

उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से एक सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ है। जहां मुंगराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के रामनगर गांव में बीते 13 सितंबर की रात हुई डबल मर्डर हत्याकांड के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया है कि हत्याकांड की साजिश मृतकों के सगे साले ने ही रची थी।

पुलिस अधीक्षक डॉ कौस्तुभ ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी टुन्ने उर्फ मोहम्मद कलीम ने पूछताछ में बताया कि मारे गए शाहजहां और जहांगीर उसके कारोबार का पैसा हड़प गए थे, जब उसने पैसा मांगा तो दोनों भाई उसके घर में घुस आए और उसकी मां को पीटकर बेइज्जत कर दिया। इसी अपमान का बदला लेने के लिए उसने दोनों की हत्या की साजिश रची। दूसरे आरोपी इन्तखाब उल मुख्तार ने बताया कि यह योजना जिला कारागार जौनपुर में बंद कुख्यात अपराधी सोनू उर्फ सिराज के इशारे पर बनी थी। वह उसका मामा है और जेल से ही मोबाइल नंबर चलाता था। यहीं से पैसों का लेन-देन और सुपारी का खेल होता था।

उन्होंने बताया कि तीसरे आरोपी सच्चे उर्फ मुअज्जम का भी मृतकों से कारोबार और जमीन को लेकर विवाद था। वह भी धोखे और हिस्सेदारी न मिलने से नाराज था। पुलिस पूछताछ में उसने खुलासा किया कि इससे पहले भी जहांगीर को मुंबई में शूटरों के जरिए खत्म करने की कोशिश हुई थी, लेकिन शक हो जाने पर वह घर से निकलना बंद कर दिया था। घटना वाली रात दोनों भाई शादी का कार्ड बांटकर लौट रहे थे, जैसे ही वे रामनगर के पास पहुंचे। घात लगाए हमलावरों ने गोलियों से भून डाला। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।

ये भी पढ़ें:पेरेंट्स मीटिंग में बुर्का बैन! स्कूल प्रबंधन के फैसले पर अभिभावकों का हंगामा

पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से दो मोबाइल फोन और 740 रुपये नगद बरामद किए। शनिवार को तरहटी मोड़ के पास से तीनों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने तीनों साजिश कर्ताओं को तो गिरफ्तार कर लिया है मगर असली शूटर अभी पकड़ के बाहर हैं उनकी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस बड़ी वारदात का पर्दाफाश करने वाली टीम में थाना प्रभारी के.के. सिंह के साथ उपनिरीक्षक गंगा सागर मिश्र, हेड कांस्टेबल राकेश यादव, कांस्टेबल पंकज मिश्रा, संदीप यादव, जितेंद्र यादव और राकेश मणि शामिल रहे।

ये भी पढ़ें:भगवा झंडा हटाने को लेकर बवाल, मनबढ़ों ने फूंकी बाइक, गांव में पीएसी तैनात
Jaunpur Jaunpur News Jaunpur Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |