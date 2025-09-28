मां के अपमान का बदला लेने के लिए साले ने करवाया दो भाइयों का कत्ल, जेल से रची गई थी साजिश

जौनपुर में बीते 13 सितंबर की रात हुई डबल मर्डर हत्याकांड के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक कि हत्याकांड की साजिश मृतकों के सगे साले ने ही रची थी। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि मृतक कारोबार का पैसा हड़प गए थे। फिर दोनों भाई घर में घुसकर मां को पीटकर बेइज्जत कर दिया।

उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से एक सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ है। जहां मुंगराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के रामनगर गांव में बीते 13 सितंबर की रात हुई डबल मर्डर हत्याकांड के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया है कि हत्याकांड की साजिश मृतकों के सगे साले ने ही रची थी।

पुलिस अधीक्षक डॉ कौस्तुभ ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी टुन्ने उर्फ मोहम्मद कलीम ने पूछताछ में बताया कि मारे गए शाहजहां और जहांगीर उसके कारोबार का पैसा हड़प गए थे, जब उसने पैसा मांगा तो दोनों भाई उसके घर में घुस आए और उसकी मां को पीटकर बेइज्जत कर दिया। इसी अपमान का बदला लेने के लिए उसने दोनों की हत्या की साजिश रची। दूसरे आरोपी इन्तखाब उल मुख्तार ने बताया कि यह योजना जिला कारागार जौनपुर में बंद कुख्यात अपराधी सोनू उर्फ सिराज के इशारे पर बनी थी। वह उसका मामा है और जेल से ही मोबाइल नंबर चलाता था। यहीं से पैसों का लेन-देन और सुपारी का खेल होता था।

उन्होंने बताया कि तीसरे आरोपी सच्चे उर्फ मुअज्जम का भी मृतकों से कारोबार और जमीन को लेकर विवाद था। वह भी धोखे और हिस्सेदारी न मिलने से नाराज था। पुलिस पूछताछ में उसने खुलासा किया कि इससे पहले भी जहांगीर को मुंबई में शूटरों के जरिए खत्म करने की कोशिश हुई थी, लेकिन शक हो जाने पर वह घर से निकलना बंद कर दिया था। घटना वाली रात दोनों भाई शादी का कार्ड बांटकर लौट रहे थे, जैसे ही वे रामनगर के पास पहुंचे। घात लगाए हमलावरों ने गोलियों से भून डाला। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।