जीजा को बचाने के लिए साले ने नदी में लगाई छलांग, दोनों डूबे; पिकनिक मनाने गया था परिवार

कानपुर देहात के नबीपुर के रहने वाले 21 वर्षीय आरिफ, पत्नी आफरीन और तीनों बच्चों के साथ मोंठ थाना क्षेत्र के मोहल्ला मदारगंज में रहने वाले 19 वर्षीय साले अरबाज उर्फ भोलू के घर आए हुए थे। मंगलवार दोपहर सभी लोग खिरियाघाट पर पिकनिक मनाने पहुंचे थे। आफरीन ने बताया कि सभी लोग किनारे पर बैठे थे। उसके पति और भाई नदी के किनारे पर नहाने लगे। इसी बीच आरिफ तेज बहाव में डूबने लगे। उन्हें बचाने के लिए अरबाज भी गहरे पानी में कूद गया। इसके बाद दोनों को पता नहीं चला। सूचना पर एसडीएम मोंठ अवनीश तिवारी, सीओ मोंठ अजय श्रोत्रीय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों की तलाश शुरू कराई। सीओ के मुताबिक बुधवार सुबह फिर से दोनों की तलाश शुरू कराई जाएगी।