बहन के लव अफेयर से गुस्साया भाई; गला घोटकर मार डाला, पुलिस को फोन करके खुद बताया

Feb 20, 2026 01:13 pm IST
संभल के असमोली में 19 वर्षीय रूपजहां की उसके भाई ने गला घोंटकर हत्या कर दी। युवती दूसरे समुदाय के युवक से शादी पर अड़ी थी। हत्या के बाद आरोपी ने खुद डायल 112 पर सूचना दी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर शव पोस्टमार्टम को भेजा।

संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र के गांव मतवाली पट्टी जग्गू में गुरुवार की रात 'हॉरर किलिंग' की वारदात सामने आई है। गैर समुदाय के युवक से प्रेम प्रसंग से गुस्साए भाई ने बहन की गला घोटकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं हत्या के बाद आरोपी ने खुद डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को बहन के कत्ल की सूचना दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गांव निवासी नोशे खां की 19 वर्षीय पुत्री रूपजहां का गांव के ही दूसरे समुदाय के एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती उस युवक से शादी करने की जिद पर अड़ी थी, जबकि उसका परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था।

बहन की हत्या कर खुद पुलिस को बताया

मामला महज घर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कुछ समय पूर्व यह विवाद थाने भी पहुंचा था। उस दौरान पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर युवती को परिजनों के साथ घर भेज दिया था। हालांकि, युवती फैसले पर अडिग रही, जिससे परिवार में तनाव बना हुआ था। गुरुवार की रात परिवार के अन्य सदस्य गांव में ही एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। घर पर रूपजहां और उसका भाई जाने आलम ही मौजूद थे। करीब 10:30 बजे जाने आलम ने सोती हुई बहन का गला घोट दिया। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद पुलिस को फोन किया और बताया अपनी बहन की जान ले ली है।

हत्या का नहीं दिखा कोई पछतावा

इस हत्याकांड ने पुलिस को भी हैरत में डाल दिया। आमतौर पर हत्या जैसी जघन्य वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार होने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां आरोपी जाने आलम ने इसके विपरीत कदम उठाया। अपनी सगी बहन रूपजहां का गला घोंटने के बाद उसने बिना किसी डर या पछतावे के खुद अपने मोबाइल से डायल 112 पर कॉल किया। उसने पुलिस कंट्रोल रूम को दो टूक शब्दों में बताया कि उसने अपनी बहन की हत्या कर दी है और वह घर पर ही मौजूद है। यह सुनते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। कंट्रोल रूम की सूचना पर क्षेत्राधिकारी (सीओ) कुलदीप कुमार और थाना प्रभारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।

घर के अंदर का मंजर देख सन्न रह गई पुलिस

जब पुलिस घर के भीतर दाखिल हुई, तो वहां का मंजर खौफनाक था और आरोपी वहीं खड़ा था। सीओ कुलदीप कुमार ने बताया कि पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है और मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी ने जिस तरह बेखौफ होकर अपना जुर्म कबूल किया, वह दर्शाता है कि वह इस हत्याकांड को लेकर पहले से मानसिक रूप से तैयार था।

आरोपी भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया

सीओ कुलदीप कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला हॉरर किलिंग का है, जिसमें पारिवारिक असहमति और प्रेम प्रसंग मुख्य कारण रहा है। पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है और मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। मामला गैर समुदाय से जुड़ा होने के कारण एहतियातन पुलिस की सतर्कता बढ़ा दी गई है।

