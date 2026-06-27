बहन को इंसाफ दिलाने के लिए भाई ने थाने में उठाया खौफनाक कदम, फूल गए पुलिस वालों के हाथ-पैर

उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में रेप पीड़िता बहन को इंसाफ दिलाने के लिए भाई ने थाने में खौफनाक कदम उठाया। भाई ने थाने पेट्रोल पी लिया। इससे यहां मौजूद पुलिस वालों के हाथ- पैर फूल गए।

यूपी के अमरोहा में युवक को बहन को इंसाफ दिलाने के लिए खौफनाक उठाया है। भाई ने थाने पेट्रोल पी लिया। दरअसल, देवर पर दुष्कर्म व गर्भपात कराने तथा रायबरेली में तैनात यूपी पुलिस के सिपाही व उसके परिजनों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने के मामले में कार्रवाई न होने से नाराज पीड़िता पत्नी ने शुक्रवार शाम सैदनगली थाने में हंगामा कर दिया। इस दौरान पीड़िता के भाई ने थाना परिसर में अपनी बाइक से निकालकर पेट्रोल पी लिया।

हालत बिगड़ने पर उसे क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार जारी है। घटना से थाने में काफी देर तक हड़कंप मचा रहा। सीओ पूरे मामले की जांच-पड़ताल के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं। जानकारी के मुताबिक नौगावां थाना क्षेत्र के गांव निवासी युवती की शादी पांच वर्ष पूर्व सैदनगली क्षेत्र के गांव शहादरा मिलक निवासी यूपी पुलिस के सिपाही से हुई थी। उनकी तैनाती फिलहाल रायबरेली जनपद के बछरावां थाने में है। आरोप के मुताबिक शादी के बाद से पति समेत ससुराल पक्ष के लिए विवाहिता को प्रताड़ित कर रहे थे। आरोप है कि करीब दो वर्ष पूर्व देवर ने दुष्कर्म किया। गर्भवती होने पर गर्भपात भी करा दिया। पीड़िता ने डर के मारे किसी को भी यह बात नहीं बताई। इसी बीच बीती 17 जून की रात विवाहिता की बुरी तरह पिटाई कर दी गई।

पीड़िता ने पति, ससुर, सास, देवर पर उत्पीड़न व मारपीट करने तथा दूसरे देवर पर दुष्कर्म करने व गर्भपात कराने की तहरीर दी। पुलिस ने बीती 22 जून को उक्त आरोपियों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज किया। शुक्रवार को वह भाई के संग थाने पहुंची तो उल्टे उसे ही डांटा फटकारा गया। पीड़िता ने हंगामा शुरू कर दिया। इसी बीच पीड़िता के करीब 25 वर्षीय भाई ने थाना परिसर में खड़ी अपनी बाइक से निकालकर पेट्रोल पी लिया। उसकी हालत बिगड़ी तो पुलिस में खलबली मच गई। पीड़िता के भाई को क्षेत्र के गांव सकतपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। हालत खतरे से बाहर है।

सिपाही व उसके परिवार को बचाने का आरोप लगाया अमरोहा। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस आरोपी सिपाही व उसके परिवार को बचाने में लगी है। 15 जून की घटना का मुकदमा 22 तारीख को लिखा गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी का कोई प्रयास नहीं किया। वह इसके बाद से लगातार थाने आ रही है। उसे दिलासा देकर टहलाया जा रहा था। शुक्रवार को वह भाई के संग थाने आई थी। पुलिसकर्मियों ने उसे डॉटना शुरू कर दिया।

एसपी बोले-युवक ने पेट्रोल नहीं पिया, पुलिस ने रोक लिया एसपी लखन सिंह यादव ने बताया कि युवक ने बाइक से पेट्रोल निकालने का प्रयास किया था, उसके द्वारा पेट्रोल पिया नहीं गया है। पुलिसकर्मियों ने समय रहते उसे रोक लिया था। गर्मी के चलते तबियत बिगड़ने पर एहतियातन उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुकदमे में विवेचना चल रही है। साक्ष्यों के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।