दोस्त को शादीशुदा बहन के साथ कमरे में देख बौखलाया भाई, पहले डंडों से पीटा, फिर मार दी गोली

संक्षेप: बरेली में दोस्त को शादीशुदा बहन के साथ आधी रात कमरे में देख भाई ने आपा खो दिया। बहन की पिटाई कर कमरे में बंद कर दिया और दोस्त को लाठी से पीट-पीटकर अधमरा कर दिया। इसके बाद गोली मारकर पुलिया के नीचे फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है।

बरेली में शादीशुदा बहन के साथ दोस्त को देख भाई ने आपा को दिया। बहन को पीटने के बाद एक कमरे में बंद किया और दोस्त को पहले डंडों से पीटकर अधमरा किया। इसके बाद गोली मारकर हत्या कर दी। इस दौरान अपने बड़े भाई को भी वीडियो कॉल कर बहन की करतूत बताता रहा और मौके के हालात दिखाता रहा। दोस्त की हत्या से पहले एक और दोस्त को भी भाई ने बुला लिया था। गोली मारकर हत्या के बाद शव को पुलिस के नीचे फेंक दिया। पुलिस ने हत्यारे लवी सिंह और उसके दोस्त सनी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल असलहा भी बरामद किया है। वीडियो कॉल पर भाई को हत्या के लिए उकसा रहे अनमोल की गिरफ्तारी के लिए टीम दिल्ली भेजी गई है।

पुलिस ने फरीदपुर के भूरे खां गौंटिया निवासी जुनैद का शव 30 नवंबर को धौरेरा गांव के पास नदी की पुलिया के नीचे से बरामद किया था। जुनैद के सिर पर गोली मारकर हत्या की गई थी। मामले में जुनैद के पिता नन्हे ने बडरा कासमपुर कटरा पट्टी के लवी सिंह और उसके अज्ञात साथियों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस मुख्य आरोपी लवी सिंह को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो सारा मामला खुल गया।

लवी सिंह के अनुसार जुनैद से उसकी पुरानी दोस्ती थी। इस वजह से जुनैद का घर पर आना जाना था। इसी दौरान जुनैद का लवी की शादीशुदा बहन से अफेयर हो गया। जुनैद छिपकर लवी की बहन से मिलने लगा था। लवी को मामले की जानकारी हुई तो उसने विरोध किया, लेकिन वह नहीं माना। 28 नवंबर को लवी की बहन अपनी ससुराल से पति के साथ कटरा पट्टी आई थी। 29 नवंबर की रात लवी सिंह गांव के ही प्रेमपाल के यहां शादी समारोह में दावत खाने गया था। इसी दौरान लवी की बहन ने जुनैद को घर बुला लिया।

रात करीब 12:30 बजे लवी लौटा तो बहन को जुनैद के साथ देख बौखला गया। उसने दिल्ली में रह रहे अपने भाई अनमोल को वीडियो कॉल करके बहन की करतूत बताई। अनमोल ने लवी को बहन और जुनैद दोनों की हत्या करने को कहा। इस पर लवी ने अपने दोस्त सनी सिंह को बुला लिया। फिर दोनों ने जुनैद को डंडे से पिटाई शुरू कर दी। बहन ने विरोध किया तो उसे पीटकर एक कमरे में बंद कर दिया। पिटाई से लेकर हत्या के दौरान लवी सिंह की भाई से वीडियो कॉल पर लगातार बात होती रही। वह बी वीडियो काल पर सब नजारा देखता रहा।