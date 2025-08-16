राखी बंधवाने के तीसरे दिन गायब हो गया भाई, नहर में मिली लाश; जानें पूरा मामला
यूपी के देवरिया में राखी बंधवाने के तीसरे दिन भाई घर से निकल गायब हो गया। 2 दिन बाद बाइक तो तीसरे दिन उसकी नहर में शव मिला। शव मिलने की जानकारी होते ही घर में कोहराम मच गया। परिजनों ने प्रेम प्रसंग में घर बुलाकर हत्या का आरोप लगाया है।
देवरिया के रामपुर कारखाना नगर पंचायत के राजगद्दी वार्ड निवासी दिलीप कुमार मद्धेशिया (24) पुत्र रमाशंकर मद्धेशिया टेंट मालिक था। 9 अगस्त को उसने अपनी बहनों सुनीता और दीपा को बुलाकर हंसी-खुशी राखी बंधवाया। भाई बहन के पवित्र त्यौहार की हंसी-खुशी के बीच 12 अगस्त की दोपहर वह बाइक से घर से निकला। देर रात तक वह घर नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता हुई। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। 13 अगस्त को महाराजगंज के परतावल के पास नहर किनारे उसकी बाइक मिली।
परिजनों ने 14 अगस्त को परतावल थाने में दिलीप के गायब होने की गुमशुदगी दर्ज कराई। 15 अगस्त की सुबह उसका शव कुशीनगर जिले के मसूर गंज चौकी के पास नहर में उतराते दिखा। मौके पर पहुंचे परिजनों ने प्रेम प्रसंग में दिलीप की हत्या करने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि वह दो-तीन साल से परतावल की एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग में था। युवती के घर वालों ने बुलाकर उसकी हत्या कर नहर में शव फेंक दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया।
परिजनों की चीत्कार से गूंज उठा रामपुर कस्बा
मृतक दिलीप दो भाई और दो बहनों में सबसे छोटा था। वह पिता के साथ टेंट हाउस के काम में हाथ बंटाता था। कुशीनगर जिले के मसूरगंज पुलिस चौकी के पास शव मिलने की जानकारी होते ही शुक्रवार की सुबह परिजन दहाड़े मारकर रोने लगे। पिता रमाशंकर मद्धेशिया मां उर्मिला देवी बहाने सुनीता और दीपा एवं बड़ा भाई संतोष मद्धेशिया चीत्कार कर उठे। सांत्वना दे रहे चाचा सुभाष मद्धेशिया, चचेरा भाई पंकज व पवन मद्धेशिया भी रो पड़े। आसपास के लोग दिलासा देने पहुंचे तो परिजनों का रोना देख उनकी आंखें भी नम हो गई।