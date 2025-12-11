Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsUP Newsbrother blood boiled over his sister affair and jija sala together murdered priest
बहन से आशिकी पर भाई का खौल उठा खून, जीजा-साले ने मिलकर पुजारी को हमेशा के लिए सुला दिया

बहन से आशिकी पर भाई का खौल उठा खून, जीजा-साले ने मिलकर पुजारी को हमेशा के लिए सुला दिया

संक्षेप:

झांसी में दो दिसंबर को हुई सिद्धपीठ में पुजारी की हुई हत्या से पुलिस ने परदा उठा दिया है। लड़की से मोहब्बत में पुजारी की हत्या की गई थी। पुलिस ने हत्यारोपी साले को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि जीजा फरार है।

Dec 11, 2025 03:56 pm ISTDinesh Rathour झांसी (बरुआसागर)
share

यूपी के झांसी में दो दिसंबर को हुई सिद्धपीठ में पुजारी की हुई हत्या से पुलिस ने परदा उठा दिया है। लड़की से मोहब्बत में पुजारी की हत्या की गई थी। लड़की के भाई को जब पुजारी से आशिकी की खबर मिली तो उसका खून खौल उठा, उसने जीजा संग मिलकर पुजारी को खत्म करने का प्लान बनाया और जीजा-साले ने माइक का रॉड मारकर वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने एक को धर-दबोचा, जबकि जीजा अब भी फरार है। उसकी तलाश तेज कर दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

निगोनाखेड़ा निवासी विशाल कुशवाहा (23) बेटा गनेश कुशवाहा बरुआसागर बस स्टंैड स्थित प्राचीन सिद्धपीठ पर हवन-पूजन कराते थे। बीती दो दिसंबर की रात पूजन की तैयारी हो रही थी। तभी वहां पर दुकान लगाने वाला बाला कुशवाहा अपने बहनोई सलिल के साथ आया और गाली-गलौज करने लगा। इन लोगों ने विशाल का गला दबाने की कोशिश की। जिससे वह बेहोश हो गया। मंदिर के पुजारी सहित अन्य उसे उठाकर अंदर लाए। इसके बाद बाला ने उस पर माइक की रॉड से ताबड़-तोड़ बार कर दिया। 6 दिसंबर को ग्वालियर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है।

बहन से थे रिश्ते

सीओ अजय कुमार राय ने बताया कि मामले में पुलिस ने आरोपित बाला कुशवाहा को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उसने बताया कि तीन साल से विशाल और बालाराम की बहन एक-दूसरे को जानता थे। दोनों ने वरमाला पहनाकर खुद को पति-पत्नी मान लिया था। लेकिन, इससे इनके परिवार के लोग खुश नहीं थे। परिवार वाले लड़की को समझाकर ले गए थे। पर, बालाराम को शक था कि विशाल फिर से उसकी बहन से बात कर रहा है।

रची हत्या की कहानी

बहन से बातचीत के शक पर बालाराम ने अपने जीजा सलिल के साथ मिलकर पुजारी विशाल की हत्या की कहानी रची। वह रंजिश मानने लगा था। बीती दो दिसंबर को वह मंदिर वहां। वहां विशाल से गाली-गलौज की। उसका गला घोंटने की कोशिश की। लेकिन, भीड़ ने किसी तरह विशाल को छुड़ाया। इस बीच विशाल बेहोश हो गया।

ताबड़-तोड़ माइक की रॉड सिर पर मारी

हत्याकांड के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक किए। जिसमें बाला हाथ में माइक की रॉड लेकर आया। उसने बेहोश पड़े विशाल के सिर र ताबड़-तोड़ प्रहार कर दिए। जिससे वह वहीं लहूलुहान हो गया। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |