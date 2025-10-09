बीच सड़क पर भाई की दबंगई, बहन पर चाकू लेकर दौड़ा, राहगीरों ने पीटकर किया अधमरा

यूपी के बुलंदशहर जिले में सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक युवक बीच सड़क चाकू लेकर अपनी बहन पर दौड़ पड़ा। सबके सामने ही चाकू से बहन पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। इस दौरान वहां मौजूद लोग साहस दिखाते हुए आरोपी से भिड़ गए और उसकी जमकर धुनाई कर दी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की हिन्दुस्तान पुष्टि नहीं करता। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। गंभीर अवस्था में महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां से चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया।

क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती की शादी करीब छह साल पूर्व दिल्ली में हुई थी। बताया जाता है कि महिला गुरुवार को सिकंदराबाद आई थी। नगर हाईवे स्थित महिला पर एक युवक ने ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई। आसपास के लोगों ने आरोपी युवक को पकड़ लिया और जमकर धुनाई की। बताया जाता है कि आरोपी युवक महिला का सगा भाई है और वह उसका शक करता था। इसी को लेकर उसने चाकू से उस पर हमला कर दिया। सीओ भास्कर कुमार मिश्रा ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है।