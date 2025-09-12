Brother, angry with sister love marriage, brutally killed brother-in-law, sensational murder revealed बहन के लव मैरिज से नाराज भाई ने बहनोई को बेरहमी से मार डाला, सनसनीखेज मर्डर का खुलासा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
बहन के लव मैरिज से नाराज भाई ने बहनोई को बेरहमी से मार डाला, सनसनीखेज मर्डर का खुलासा

राजधानी लखनऊ में बहन के लव मैरिज से नाराज भाई ने बहनोई को बेरहमी से मार डाला था। पुलिस ने घटना में शामिल एक बहनोई समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या का खुलासा किया है। 

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 02:31 PM
लखनऊ के निगोंहा में ड्राइवर शनि रावत (24) की हत्या उसके ही बहनोई ने अपने साथियों के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने घटना में शामिल एक बहनोई समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या का खुलासा किया है। वह बहन के डेढ़ वर्ष पहले हुए प्रेम विवाह से नाराज था। आरोपी उसे स्कार्पियो बिठाकर घुमाने के बहाने ले गए थे। स्कार्पियो में ही उसके सिर पर रॉड से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी थी। इसके बाद नाले में शव फेंककर आरोपी भाग निकले थे। निगोहां पुलिस आरोपी बहनोई समेत अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है।

मोहनलालगंज के शंकर बक्शखेड़ा निवासी शनि रावत (24) ने डेढ़ वर्ष पहले मस्तीपुर निवासी युवती के साथ की थी। शादी से युवती का भाई जीतू यादव नाराज था। शादी के कुछ दिन पहले भी जीतू ने शनी की पिटाई कर धमकाया था। शादी के बाद से ही वह शनि की हत्या की साजिश रच रहा था। सात सितंबर को जीतू ने अपने साले संतोष से शनि की हत्या करने की बात कही। संतोष और शनि अक्सर एक साथ उठते- बैठते थे। आठ सितंबर को संतोष ने अपने साले जीतू को बताया कि शनि मोहनलालगंज के खुझौली स्थित देशी शराब के ठेके पर है। संतोष की सूचना पर शनि का बड़ा बहनोई देवेश स्कार्पियो लेकर ठेके पर पहुंचा।

संतोष और शनि को घूमने चलने की बात कहकर देवेश ने उन्हें गाड़ी में बिठा लिया। वह कुछ दूर आगे बढ़े ही थे तभी पीछे से जीतू भी अपने दो अन्य साथियों राजकपूर और जय सिंह के साथ दूसरी कार से आ गया। वह नगराम रोड पर पहुंचे ही थे तभी संतोष ने स्कार्पियो रोक दी। इसके बाद सभी ने मिलकर रॉड से वार कर शनि की हत्या कर दी। शनि की मौत होने के बाद भी आरोपियों ने रॉड से पीटा और गमछे से गला कस दिया। इसके बाद आरोपी शनि के शव को गौतमखेड़ा स्थित नाले में फेंककर भाग गए।

एसीपी मोहनलालगंज रजनीश वर्मा ने बताया कि घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो , रॉड और गमछा बरामद कर लिया गया है। इंस्पेक्टर निगोहां के मुताबिक आरोपी देवेश उर्फ बोग्गा और संतोष यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं, मुख्य आरोपी जीतू यादव सहित फरार तीन अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।

मामा बनने के बाद ठान लिया कि अब मार देंगे

बहनोई देवेश उर्फ बोग्गा ने पूछताछ में बताया कि बहन के प्रेम विवाह से वह और उसका भाई जीतू यादव खुश नहीं थे। डेढ़ माह पहले बहन ने बेटी को जन्म दिया। दोस्तों ने मामा बनने की बधाई दी। उसी दिन ठान लिया था कि अब शनि को मार देंगे।

