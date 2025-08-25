brother and sister were alone in the house boy was murdered by strangulation sister slept on the cot nearby घर में अकेले थे भाई-बहन, गला दबाकर लड़के का मर्डर; पास ही चारपाई पर सोती रही बहन, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
घर में अकेले थे भाई-बहन, गला दबाकर लड़के का मर्डर; पास ही चारपाई पर सोती रही बहन

घर में अकेले थे भाई-बहन, गला दबाकर लड़के का मर्डर; पास ही चारपाई पर सोती रही बहन

एटा के एक गांव में 15 वर्षीय लड़के की सोते समय गला दबाकर हत्या कर दी गई। घटना के वक्त उसकी बहन पास की चारपाई पर सो रही थी, लेकिन उसे इसकी भनक तक नहीं लगी। सुबह जब परिजनों ने किशोर को मृत पाया, तो पूरे गाँव में हड़कंप मच गया। परिवार ने किसी से भी दुश्मनी होने से इनकार किया है।

Ajay Singh संवाददाता, एटाMon, 25 Aug 2025 08:06 PM
यूपी के एटा के थाना जलेसर क्षेत्र के एक गांव में घर में सो रहे किशोर की गला दबाकर हत्या कर दी गई। हैरानी के बात ये रही कि पास की चारपाई पर किशोर की बहन सो रही थी। उसे भनक तक नहीं लगी। सुबह जागने पर मामले की जानकारी हुई तो गांव में सनसनी फैल गई। सूचना पर सीओ जलेसर ने पहुंचकर छानबीन की। परिवार ने किसी से रंजिश होने से भी इनकार किया है।

कोतवाली जलेसर के गांव नगला मितन निवासी विक्रम सिंह (14) पुत्र होडिल सिंह घर में सबसे छोटा था। तीन बहनें और एक बड़ा भाई है। दो बहनों की शादी हो गई है और बड़ा भाई लखनऊ में नौकरी करते था। बीते साल दिसंबर में सड़क हादसा होने के कारण वह अस्वस्थ्य रहता है। घायल बेटे को लेकर मां बबली एक माह से अपने मायके इशारा पश्चिमी थाना सकीट में रह रही है। वहीं पर इलाज करा रही है। घर पर विक्रम, बड़ी बहन प्रियंका और पिता रहते है। रात में पिता घेर पर सोने के लिए चले जाते हैं। रविवार रात को भी पिता होडिल सिंह घेर पर सोने चले गए थे। घर पर केवल भाई-बहन थे।

बताया जा रहा है कि किशोर चारपाई पर सोता था और बहन पास में पड़े तख्त पर सोई थी। सोमवार सुबह छह बजे बहन उठी और घर के काम करने के बाद विक्रम को जगाने पहुंची तो वह उठा नहीं। उसके गले पर निशान को देख बहन की चीख निकल गई। आस-पास के लोग इकट्ठा हो गए। घेर पर बैठे पिता होडिल सिंह भी घर पर पहुंचे।

पिता के अनुसार बेटे की गला दबाकर हत्या की गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सीओ जलेसर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मौत के सही कारणों का पता चलेगा। जांच और लोगों से पूछताछ की जा रही है। किशोर के पिता की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा कराया गया है।

