घर में अकेले थे भाई-बहन, गला दबाकर लड़के का मर्डर; पास ही चारपाई पर सोती रही बहन

यूपी के एटा के थाना जलेसर क्षेत्र के एक गांव में घर में सो रहे किशोर की गला दबाकर हत्या कर दी गई। हैरानी के बात ये रही कि पास की चारपाई पर किशोर की बहन सो रही थी। उसे भनक तक नहीं लगी। सुबह जागने पर मामले की जानकारी हुई तो गांव में सनसनी फैल गई। सूचना पर सीओ जलेसर ने पहुंचकर छानबीन की। परिवार ने किसी से रंजिश होने से भी इनकार किया है।

कोतवाली जलेसर के गांव नगला मितन निवासी विक्रम सिंह (14) पुत्र होडिल सिंह घर में सबसे छोटा था। तीन बहनें और एक बड़ा भाई है। दो बहनों की शादी हो गई है और बड़ा भाई लखनऊ में नौकरी करते था। बीते साल दिसंबर में सड़क हादसा होने के कारण वह अस्वस्थ्य रहता है। घायल बेटे को लेकर मां बबली एक माह से अपने मायके इशारा पश्चिमी थाना सकीट में रह रही है। वहीं पर इलाज करा रही है। घर पर विक्रम, बड़ी बहन प्रियंका और पिता रहते है। रात में पिता घेर पर सोने के लिए चले जाते हैं। रविवार रात को भी पिता होडिल सिंह घेर पर सोने चले गए थे। घर पर केवल भाई-बहन थे।

बताया जा रहा है कि किशोर चारपाई पर सोता था और बहन पास में पड़े तख्त पर सोई थी। सोमवार सुबह छह बजे बहन उठी और घर के काम करने के बाद विक्रम को जगाने पहुंची तो वह उठा नहीं। उसके गले पर निशान को देख बहन की चीख निकल गई। आस-पास के लोग इकट्ठा हो गए। घेर पर बैठे पिता होडिल सिंह भी घर पर पहुंचे।