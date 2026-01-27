पारिवारिक कलह से टूटे सगे भाई-बहन, दोनों ने जहर खाकर की आत्महत्या

संक्षेप: यूपी के बांदा सगे भाई-बहन ने पारिवारिक कलह के चलते नदी किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई।

यूपी के बांदा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां सगे भाई-बहन ने पारिवारिक कलह के चलते आत्मघाती कदम उठा लिया। दोनों ने नदी किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं, इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

बबेरू के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) सौरभ सिंह ने बताया कि खेत में काम कर रहे किसानों ने नरैनी कोतवाली क्षेत्र में बरछा पुल से करीब 100 मीटर दूर बागै नदी के किनारे एक युवक और एक युवती को सोमवार शाम अचेत अवस्था में देखा और पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलने पर कोतवाली कस्बा इंचार्ज रक्षा सेन, उपनिरीक्षक शिववीर, शुभम कौशिक, कालिंजर थाना प्रभारी सुखराम सिंह सहित भारी फोर्स मौके पर पहुंच गया। पुलिस एंबुलेंस से दोनों लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई। जहां डॉक्टर विकास यादव ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेज दिया।

पारिवारिक कलह की वजह से की आत्महत्या दोनों मृतकों की पहचान नरैनी कस्बा के शास्त्री नगर मोहल्ला के रहने वाले 30 साल के आनंद प्रकाश गुप्ता और उसकी 34 वर्षीय सगी बहन चंचल गुप्ता के रूप में हुई है। सीओ ने बताया कि प्रारंभिक जांच में घटना का कारण पारिवारिक कलह माना जा रहा है। हालांकि, मौत के सही कारणों का खुलासा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। मामले की जांच की जा रही है।