Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsBrother and sister commit suicide by consuming poison due to family dispute in banda
पारिवारिक कलह से टूटे सगे भाई-बहन, दोनों ने जहर खाकर की आत्महत्या

पारिवारिक कलह से टूटे सगे भाई-बहन, दोनों ने जहर खाकर की आत्महत्या

संक्षेप:

यूपी के बांदा सगे भाई-बहन ने पारिवारिक कलह के चलते नदी किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई।

Jan 27, 2026 08:39 am ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बांदा
share Share
Follow Us on

यूपी के बांदा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां सगे भाई-बहन ने पारिवारिक कलह के चलते आत्मघाती कदम उठा लिया। दोनों ने नदी किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं, इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बबेरू के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) सौरभ सिंह ने बताया कि खेत में काम कर रहे किसानों ने नरैनी कोतवाली क्षेत्र में बरछा पुल से करीब 100 मीटर दूर बागै नदी के किनारे एक युवक और एक युवती को सोमवार शाम अचेत अवस्था में देखा और पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलने पर कोतवाली कस्बा इंचार्ज रक्षा सेन, उपनिरीक्षक शिववीर, शुभम कौशिक, कालिंजर थाना प्रभारी सुखराम सिंह सहित भारी फोर्स मौके पर पहुंच गया। पुलिस एंबुलेंस से दोनों लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई। जहां डॉक्टर विकास यादव ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेज दिया।

पारिवारिक कलह की वजह से की आत्महत्या

दोनों मृतकों की पहचान नरैनी कस्बा के शास्त्री नगर मोहल्ला के रहने वाले 30 साल के आनंद प्रकाश गुप्ता और उसकी 34 वर्षीय सगी बहन चंचल गुप्ता के रूप में हुई है। सीओ ने बताया कि प्रारंभिक जांच में घटना का कारण पारिवारिक कलह माना जा रहा है। हालांकि, मौत के सही कारणों का खुलासा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। मामले की जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें:आयुष के परिवार से मिले मंत्री नंदी; बोले-कातिलों के मददगारों को भी नहीं बख्शेंगे

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई

इस दर्दनाक घटना से मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं, क्षेत्र में शोक और गम का माहौल बना हुआ है। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Banda News Banda Latest News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |