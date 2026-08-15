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पाकिस्तान कनेक्शन में भाई-बहन उठाए गए, ATS के ऐक्शन से यूपी के इस गांव में सनसनी

By Ajay Singh
संवाददाता, कानपुर देहात
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दिल्ली एटीएस की टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ बारा गांव में छापा मारकर वकार और उसकी बहन को हिरासत में ले लिया था। इसके बाद ATS दोनों को हिरासत में लेकर दिल्ली रवाना हो गई। इसे लेकर गांव में अटकलों और तरह तरह की चर्चाओं का दौर जारी है। इस गांव से कुछ परिवार बंटवारे के समय पाकिस्तान चले गए थे।

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पाकिस्तान कनेक्शन में भाई-बहन को उठाए गए

उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के बारा गांव में सनसनी है। एटीएस ने यहां के एक युवक और उसकी बहन को हिरासत में लिया है। इसके बाद गांव में अटकलों का दौर जारी है। गांव से ही कुछ परिवार बंटवारे के समय पाकिस्तान चले गए थे। वे लोग जिंदा हैं या नहीं, इसकी जानकारी गांव के लोगों को नहीं। चर्चा है कि पाकिस्तान में रह रहे बारा के परिवारों के संपर्क में गांव के कई लोग थे।

दिल्ली एटीएस की टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ तीन दिन पहले अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के बारा गांव में छापा मारकर संदिग्ध गतिविधियों के चलते यहां के रहने वाले वकार खान पुत्र असलम खान उर्फ कुइया के अलावा उसकी बहन उरुज फातिमा को हिरासत में लिया था। इसके बाद दिल्ली एटीएस की टीम दोनों को हिरासत में लेकर दिल्ली रवाना हो गई। इनको उठाए जाने के बाद गांव में अटकलों और तरह तरह की चर्चाओं का दौर जारी है। गांव के बुजुर्गों ओर जानकार लोगों का कहना है कि देश का विभाजन होने पर बारा गांव के रहने वाले एक दर्जन लोग अपने परिवार के साथ पाकिस्तान चले गए थे। इसके बाद वह लोग कभी वापस नहीं आए। उनके परिवार के तमाम लोग और रिश्तेदार अभी भी बारा गांव में ही निवास कर रहे हैं। पाकिस्तान में रहने गए लोगों के परिवारों से गांव के तमाम लोगों के अभी भी संपर्क बने हुए हैं।

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12 पाकिस्तानियों के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज जमीनें

बारा गांव से विभाजन के बाद पाकिस्तान गए लोगों की जमीनें अभी भी राजस्व अभिलेखों में दर्ज हैं। पहले कई वर्षों तक यह जमीनें खाली रहीं, लेकिन आबादी बढ़ने पर उनके रिश्तेदारों और दूर के परिजनों ने खाली पड़ी जमीनों पर कब्जा कर लिया। वर्ष 2023 में तत्कालीन डीएम ने शत्रु संपत्तियों की जांच कराई थी। इसमें पाकिस्तान गए बारा गांव के लतीफ अहमद खां, मोहम्मद अहमद खां, शराफत खां, जमील अहमद खां, असलम खां उर्फ मुन्नू, नियाज अहमद, अहमद खां, खालिक अहमद खां, पान बीबी, अशर्फुनिशा बेगम, असलम खां और जमील खां सहित कई लोगों के नाम राजस्व अभिलेखों में जमीनें दर्ज होने का खुलासा हुआ था। अकबरपुर कोतवाल हरमीत सिंह ने बताया कि दिल्ली से आई एटीएस टीम बारा गांव के वकार और उसकी बहन को पूछताछ करने के बाद अपने साथ दिल्ली ले गई है। उनको किस लिए उठाया गया, इसकी जानकारी उनको दिल्ली की टीम ने नहीं दी है।

सीतापुर के दो युवक देश विरोधी गतिविधियों में कर्नाटक से दबोचे

देशविरोधी और कथित चरमपंथी गतिविधियों से जुड़े होने के आरोप में यूपी एटीएस और कर्नाटक की कलबुर्गी पुलिस ने सीतापुर के दो युवकों को दबोचा है। इनमें बिसवां के रामभारी गांव निवासी मोहम्मद समीर और सदरपुर के जाफरपुर निवासी सलमान शामिल हैं। दोनों करीब आठ वर्ष से कलबुर्गी में रहकर एक बीफ निर्यातक कंपनी में मजदूरी कर रहे थे।

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कलबुर्गी पुलिस के अनुसार, दोनों देशविरोधी और कट्टरपंथी गतिविधियों से जुड़े कई सोशल मीडिया अकाउंट फॉलो कर रहे थे। समीर के मोबाइल की जांच में पाकिस्तान के संदिग्ध आतंकियों से संपर्क और भारत-विरोधी सामग्री मिलने का दावा किया गया है। मामले में कलबुर्गी के यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, यूपी एटीएस की छापेमारी में समीर के कमरे से कुछ नक्शे भी मिले हैं। दूसरे संदिग्ध सलमान से भी पूछताछ की जा रही है। सेंट्रल क्राइम ब्रांच (सीसीबी) के अधिकारियों ने समीर का मोबाइल खंगालने के बाद प्राथमिकी दर्ज की।

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लेखक के बारे में

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अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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