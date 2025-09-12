Brother and brother in law threw the girl in the river for doing love marriage लव मैरिज करने मिली सजा, भाई और जीजा ने युवती को नदी में फेंका, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsBrother and brother in law threw the girl in the river for doing love marriage

लव मैरिज करने मिली सजा, भाई और जीजा ने युवती को नदी में फेंका

कन्नौज पुलिस की लापरवाही सामने आई है। जहां देर रात एक युवती को उसके भाई और जीजा ने नदी मे फेंक दिया। वहीं, पुलिस का कहना था कि युवती ने खुद से ही छलांग लगा दी। उधर, होश में आने के बाद युवती ने अपना दर्द बयां किया। 

Pawan Kumar Sharma संवाददाता, कन्नौजFri, 12 Sep 2025 10:04 PM
share Share
Follow Us on
लव मैरिज करने मिली सजा, भाई और जीजा ने युवती को नदी में फेंका

यूपी पुलिस की हद दर्जे की लापरवाही का उदाहरण कन्नौज में सामने आया है। गुरुवार देर रात को युवती को उसके भाई और जीजा ने पुल से काली नदी में फेंक दिया। उसके बयान का वीडियो वायरल हो रहा है पर पुलिस कह रही कि वह खुद नदी में कूदी है। अस्पताल में भर्ती युवती कह रही है, ‘लव मैरिज करने पर मुझे भईया और जीजा ने बाइक से लाकर नदी में फेंका है।' हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इसकी पुष्टि नहीं करता है।

दरअसल, गुरुवार देर रात बाइक सवार दो युवकों को कोतवाली क्षेत्र के ग्राम इंदुइयागंज स्थित काली नदी पुल से एक युवती को नदी में फेंकते हुए कुछ लोगों ने देख लिया। इसके बाद दोनों बाइक सवार फरार हो गए। नदी किनारे मौजूद लोगों ने युवती को बाहर निकाला। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची।

युवती को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र गुरसहायगंज भेजा गया। यहां युवती ने बताया कि वह इटावा जिले के जसवंतनगर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है। वह तेराजाकेट में रहने वाले जीजा के घर 18 अगस्त को आई थी। गुरुवार को उसका भाई भी आ गया। भाई व जीजा ने पहले उसे दवा खिलाई और इंजेक्शन लगाया। इसके बाद बेहोशी जैसी आ गई। बेहोशी की हालत में बाइक पर बैठाकर पुल से नदी में फेंक दिया।

ये भी पढ़ें:ऑटो रोके जाने पर युवक को आया गुस्सा, बीच चौराहे पर ट्रैफिक दारोगा को पीटा

घर वाले कहते थे-तुमने बदनामी करा दी

युवती ने बताया कि ‘मैंने 10-11 साल पहले गांव के ही युवक से मंदिर में लव मैरिज की थी। इससे घर वाले बहुत नाराज रहते थे। मुझे खेतों में रखा जाता था। तीन माह पहले ऑपरेशन से बच्चा हुआ था। इस पर घर वाले कहते थे कि तुमने बहुत बदनामी करा दी है। 18 अगस्त को तेराजाकेट में रहने वाली दीदी ने मुझे बुलाया था। तब से मैं यहीं थी। मुझ पर दबाव बनाया जाता था कि पति के खिलाफ गवाही दो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। दो दिन पहले मेरा भाई भी दीदी के घर आ गया।'

युवती ने आगे बताया, ‘रात को जीजा और भाई ने मुझे दवा खिलाकर बेहोश कर दिया और नदी में ले जाकर फेंक दिया। मैं तैरना नहीं जानती हूं, लेकिन सिर पानी से बाहर निकालकर लहरों के सहारे बहती रही। भगवान का नाम लेती जा रही थी और बचाने की आवाज लगा रही थी। काफी दूर जाकर मैं खुद किनारे पर जाकर लग गई। इसके बाद कुछ लोगों ने आकर मुझे अस्पताल में भर्ती कराय।’

इस मामले में प्रभारी निरीक्षक आलोक कुमार दुबे का कहना है कि युवती ने काली नदी में खुद छलांग लगाई है। ग्रामीणों ने उसे बचाया है। सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर युवती को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। इलाज के बाद युवती को उसकी बहन के सुपुर्द कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें:अवैध संबंधों के विरोध पर हत्या? महिला की संदिग्ध हालत में फंदे से लटका मिला शव
Kannauj News Kannauj Latest News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |