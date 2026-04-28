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ब्रिटिश मौलाना के मदरसे को नहीं ढहाया जाएगा; हाईकोर्ट ने लगाई रोक, बुलडोजर वापस लौटे

Apr 28, 2026 02:53 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, निज संवाददाता
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संतकबीरनगर में ब्रिटिश मौलाना के मदरसे के ध्वस्तीकरण का काम हाईकोर्ट के आदेश पर रोक दिया गया है। कोर्ट से अंतरिम राहत मिलने पर प्रशासन ने तत्काल जेसीबी और पोकलैंड मशीनें हटा लीं।

ब्रिटिश मौलाना के मदरसे को नहीं ढहाया जाएगा; हाईकोर्ट ने लगाई रोक, बुलडोजर वापस लौटे

संतकबीरनगर के खलीलाबाद क्षेत्र के मोतीनगर मोहल्ले में अवैध रूप से निर्मित ब्रिटिश मौलाना शमसुल हुदा खान के अवैध मदरसे पर चल रही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सोमवार को हाईकोर्ट के आदेश पर रोक दी गई। रविवार सुबह शुरू हुई यह कार्रवाई करीब 13 घंटे तक चली। कोर्ट से अंतरिम राहत मिलने पर प्रशासन ने तत्काल जेसीबी और पोकलैंड मशीनें हटा लीं। मोतीनगर मोहल्ले में स्थित गाटा संख्या -154 में 640 वर्ग मीटर में मदरसा बना है। तीन मंजिला इमारत में 25 से 30 कमरे और करीब 50 पिलर बने हुए हैं।

ब्रिटिश मौलाना के मदरसे के ध्वस्तीकरण पर रोक

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, मौलाना शमसुल हुदा खान ने मदरसे का निर्माण विदेशी फंडिंग के जरिए कराया था। उस पर लगभग पांच करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। विनियमित प्राधिकारी खलीलाबाद-मगहर/एसडीएम खलीलाबाद ने मानचित्र स्वीकृत न होने पर निर्माण को अवैध मानते हुए पहले 15 दिन का नोटिस जारी किया था और समयसीमा पूरी होने के बाद ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया था। इस पर मौलाना ने डीएम कोर्ट और कमिश्नर बस्ती कोर्ट में निगरानी याचिका दायर की। गत 25 अप्रैल को कमिश्नर बस्ती ने मदरसा प्रबंधन की निगरानी याचिका को खारिज करते हुए एसडीएम खलीलाबाद के आदेश को बरकरार रखा था।

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हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई रोकी गई

इसके बाद प्रशासन ने रविवार को सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई शुरू कराई। इसमें प्रशासन ने छह बुलडोजर और दो पोकलैंड मशीनें लगाई थीं। हालांकि, लंबी कार्रवाई के बावजूद केवल चहारदीवारी और लगभग 15 पिलरों को ही तोड़ा जा सका। इनको तोड़ने के दौरान करीब पांच बुलडोजर और एक पोकलैंड मशीन दगा दे गईं। स्थानीय प्रशासन ने दूसरी मशीनें मंगवाकर कार्रवाई शुरू कराई। इसी बीच सोमवार को मौलाना के अधिवक्ता द्वारा हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ध्वस्तीकरण पर अंतरिम रोक लगा दी। आदेश मिलते ही प्रशासन ने मौके पर चल रही कार्रवाई को बंद करा दिया। डीएम आलोक कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के समादर के क्रम में ध्वस्तीकरण के कार्य को अग्रिम आदेश तक रोक दिया गया है। आदेश पर बाद में विधिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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मदरसा तोड़ने में कई मशीनें हुईं खराब

खलीलाबाद के मोतीनगर मोहल्ले में चल रही ध्वस्तीकरण कार्रवाई के दौरान मदरसा भवन की असाधारण मजबूती ने अधिकारियों और तकनीकी टीम को भी चौंका दिया। किलेनुमा ढंग से निर्मित इस भवन को गिराना प्रशासन के लिए चुनौती बन गया। हालात यह रहे कि लगातार कार्रवाई के दौरान दो बुलडोजर और एक पोकलैंड मशीन तक खराब हो गई, जबकि कई बार मशीन चालकों को बदलना पड़ा। ध्वस्तीकरण के दौरान मशीनों से चिंगारियां निकलती रहीं और चालक पसीने से तर-बतर नजर आए।

sandeep

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