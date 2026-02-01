Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsBritish and Scindia royal coins found during excavation of 500 year old Shiva temple
500 साल पुराने शिव मंदिर की खुदाई में निकला खजाना, ब्रिटिश और सिंधिया राजघराने के मिले सिक्के

500 साल पुराने शिव मंदिर की खुदाई में निकला खजाना, ब्रिटिश और सिंधिया राजघराने के मिले सिक्के

संक्षेप:

झांसी जिले में सनसनीखेज मामला सामने आया है। करीब 500 साल पुराने धार्मिक स्थल में निर्माण के दौरान की गई खुदाई में ब्रिटिश कालीन सिक्के मिले। लोगों ने जमीन में गड़ा धन की अफवाह उड़ा दी। कुछ तांबे के सिक्कों को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेजा गया है।

Feb 01, 2026 02:06 pm ISTPawan Kumar Sharma झांसी, संवाददाता
यूपी के झांसी जिले के रक्सा थाना क्षेत्र में सनसनीखेज मामला सामने आया है। करीब 500 साल पुराने धार्मिक स्थल में निर्माण के दौरान की गई खुदाई में ब्रिटिश कालीन सिक्के मिले। लोगों ने जमीन में गड़ा धन की अफवाह उड़ा दी। सूचना पर पहुंची पुरातत्व टीम ने पुलिस की मौजूदगी में जांच की। कुछ तांबे के सिक्कों को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेजा गया है। इसे लेकर लोगों में कौतूहल रहा।

रक्सा में प्राचीन शिव मंदिर है। जो आस्था का केंद्र है। यहां निर्माण कार्य भी चल रहा था। पिछले दिनों ग्रामीण दर्शन-पूजन को गए। वहां उन्हें गहरा गड्ढा दिखा। यहां लोगों ने धन निकलने की अफवाह उड़ा दी। जिससे बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया। लोगों को समझाया।

वहीं, बड़ी संख्या में लोगों ने एक शिकायती पत्र देकर जांच की मांग की। बीती देर शाम उप अधीक्षक समीर दीवान की अगुवाई में आशुतोष जायसवाल, राजेश सावलकर पुरातत्व विभाग की टीम के साथ धार्मिक स्थल पहुंची। यहां निरीक्षण किया और गड्ढे को बारीकी से देखा। जैसे ही टीम ने एक पुराने जमीन में रखे घड़े को उठाया तो उसमें से सात तांबे के सिक्के निकले। इनमें से दो सिक्के ब्रिटिश कालीन थे और पांच सिंधिया राजघराने के संबंधित पाए गए। जिन्हें टीम ने अपने कब्जे में ले लिया। काफी देर तक टीम यहां रही। जांच की। इसके बाद मिले सिक्कों को अपने साथ ले गई।

बड़ी संख्या में एक रहे ग्रामीण

बीती देर शाम पुरातत्व विभाग की टीम जैसे ही धार्मिक स्थल में जांच को पहुंची तो यहां बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए। जैसे ही टीम ने गड्ढे से घड़ा उठाया तो उसमें कुछ सिक्के दिखे। जिससे लोगों में सुगबुगाहट बढ़ गई। वहीं इसको लेकर लोगों मेंजमकरकौतूहल रहा। लोग वहां पर एकत्रित हो गए, इसके चलते आसपास मजमा लग गया।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
