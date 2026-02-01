500 साल पुराने शिव मंदिर की खुदाई में निकला खजाना, ब्रिटिश और सिंधिया राजघराने के मिले सिक्के

संक्षेप: झांसी जिले में सनसनीखेज मामला सामने आया है। करीब 500 साल पुराने धार्मिक स्थल में निर्माण के दौरान की गई खुदाई में ब्रिटिश कालीन सिक्के मिले। लोगों ने जमीन में गड़ा धन की अफवाह उड़ा दी। कुछ तांबे के सिक्कों को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेजा गया है।

यूपी के झांसी जिले के रक्सा थाना क्षेत्र में सनसनीखेज मामला सामने आया है। करीब 500 साल पुराने धार्मिक स्थल में निर्माण के दौरान की गई खुदाई में ब्रिटिश कालीन सिक्के मिले। लोगों ने जमीन में गड़ा धन की अफवाह उड़ा दी। सूचना पर पहुंची पुरातत्व टीम ने पुलिस की मौजूदगी में जांच की। कुछ तांबे के सिक्कों को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेजा गया है। इसे लेकर लोगों में कौतूहल रहा।

रक्सा में प्राचीन शिव मंदिर है। जो आस्था का केंद्र है। यहां निर्माण कार्य भी चल रहा था। पिछले दिनों ग्रामीण दर्शन-पूजन को गए। वहां उन्हें गहरा गड्ढा दिखा। यहां लोगों ने धन निकलने की अफवाह उड़ा दी। जिससे बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया। लोगों को समझाया।

वहीं, बड़ी संख्या में लोगों ने एक शिकायती पत्र देकर जांच की मांग की। बीती देर शाम उप अधीक्षक समीर दीवान की अगुवाई में आशुतोष जायसवाल, राजेश सावलकर पुरातत्व विभाग की टीम के साथ धार्मिक स्थल पहुंची। यहां निरीक्षण किया और गड्ढे को बारीकी से देखा। जैसे ही टीम ने एक पुराने जमीन में रखे घड़े को उठाया तो उसमें से सात तांबे के सिक्के निकले। इनमें से दो सिक्के ब्रिटिश कालीन थे और पांच सिंधिया राजघराने के संबंधित पाए गए। जिन्हें टीम ने अपने कब्जे में ले लिया। काफी देर तक टीम यहां रही। जांच की। इसके बाद मिले सिक्कों को अपने साथ ले गई।