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मुख्तार अंसारी पर हमले के केस में बृजेश सिंह बरी, 22 साल पहले उस दिन क्या हुआ था लखनऊ में?

Mar 28, 2026 11:22 pm ISTAjay Singh संवाददाता, लखनऊ
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2004 में लखनऊ में मुख्तार अंसारी और कृष्णानंद राय के बीच फायरिंग मामले में शनिवार को कोर्ट ने बृजेश सिंह समेत पांच लोगों को बरी कर दिया। इस मामले में मुख्तार अंसारी ने कृष्णानंद राय, बृजेश सिंह और अन्य पर हत्या के प्रयास, बलवा आदि की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। 

मुख्तार अंसारी पर हमले के केस में बृजेश सिंह बरी, 22 साल पहले उस दिन क्या हुआ था लखनऊ में?

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कैंट इलाके में साल-2004 में मुख्तार अंसारी और कृष्णानंद राय के बीच फायरिंग की कथित घटना हुई थी। अब दोनों इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन 22 साल पुराने इस मामले में शनिवार को लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इस मामले में मुख्तार अंसारी ने कृष्णानंद राय, बृजेश सिंह और अन्य पर हत्या के प्रयास, बलवा आदि की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। कोर्ट ने शनिवार को पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह समेत पांच लोगों को इस केस से बरी कर दिया। यह फैसला आने के बाद बृजेश सिंह ने कहा कि काफी सालों बाद ही सही न्याय मिला है।

यह घटना 13 जनवरी 2004 को लखनऊ के कैंट थाना क्षेत्र के सदर रेलवे क्रॉसिंग पर हुई थी। दो गुटों में इस हुई फायरिंग के बाद मुख्तार अंसारी और कृष्णानंद राय दोनों की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था। पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह पर मुख्तार अंसारी और उनके परिवार पर हमले का आरोप था। इस मामले में बृजेश सिंह, आनंद राय और सुनील राय कोर्ट में हाजिर हुए। मिर्जापुर जेल से त्रिभुवन सिंह और वाराणसी जेल से जय सिंह को भी पुलिस ने पेश किया। एमपीएमएल कोर्ट ने देर शाम अपना फैसला सुनाया। अभियोजन पर सवाल भी उठाए।

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क्या हुआ था उस दिन

बताया जाता है कि साल 2004 के उस दिन लखनऊ के कैंट क्षेत्र में मुख्तार अंसारी और कृष्णानंद राय का काफिला आमने-सामने आ गया था। मुख्तार अंसारी परिवार के साथ गाजीपुर से लखनऊ आ रहे थे जबकि कृष्णांनद राय लखनऊ से वापस गाजीपुर लौट रहे थे। साल-2004 में दोनों एमएलए थे। उन दोनों के साथ उनके समर्थक भी थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्तार अंसारी और कृष्णानंद राय का काफिला जैसे ही एक-दूसरे के सामने आया, वैसे ही दोनों तरफ स्थिति तनावपूर्ण हो गई। कुछ ही क्षणों में दोनों ओर से फायरिंग शुरू हो गई।

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गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाके में सनसनी फैल गई। इस घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। मुख्यतार अंसारी की ओर से दर्ज केस में कृष्णानंद राय के अलावा बृजेश सिंह और अन्य लोगों पर हत्या के प्रयास और बलाव आदि धाराओं में केस दर्ज हुआ था। शनिवार को इसी मामले में लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। बृजेश् सिंह समेत पांच आरोपियों को साक्ष्यों के आरोप में बरी कर दिया गया।

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2005 में हो गई थी कृष्णानंद राय की हत्या

इस घटना के एक साल बाद 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई थी। कृष्णानंद राय के काफिले पर तब पांच सौ राउंड गोलियां बरसाई गई थीं। उस हत्याकांड से पूरा पूर्वांचल थर्रा गया था। उस वारदात में कृष्णानंद राय समेत छह लोगों की मौत हुई थी। उस मामले में दिल्ली की सीबीआई कोर्ट ने मुख्तार अंसारी समेत अन्य को बरी कर दिया था। मामले के एक आरोपी मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में हत्या कर दी गई थी। मुख्तार अंसारी की भी मौत हो चुकी है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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