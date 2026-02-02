Hindustan Hindi News
UGC वाले बयान के लिए कलराज को थैक्यू कहने पहुंचे बृजभूषण शरण; पहले टिकट की कहानी भी सुनाई

UGC वाले बयान के लिए कलराज को थैक्यू कहने पहुंचे बृजभूषण शरण; पहले टिकट की कहानी भी सुनाई

संक्षेप:

पूर्व सांसद बृजभूषण शरण UGC वाले बयान के लिए कलराज को थैक्यू कहने लिए मिलने पहुंचे। कलराज से मुलाकात के दौरान पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ने यही भी बताया कि उन्हें पहली बार टिकट कैसे मिला था। बृजभूषण ने कहानी सुनाई।

Feb 02, 2026 11:00 pm IST
कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने दिल्ली में वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र से उनके आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान पूर्व सांसाद बृजभूषण शरण सिंह ने कलराज मिश्र के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और उन्हें अंग वस्त्र व बुके भेंट कर सम्मानित किया। बृजभूषण ने कहा कि आपने यूजीसी पर जो बयान दिया उससे देश का बहुत भला हुआ है। पूरा तनाबाना बिगड़ जाता। कलराज से मुलाकात के दौरान पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ने यही भी बताया कि उन्हें पहली बार टिकट कैसे मिला था। बृजभूषण ने कहानी सुनाई।

उन्होंने कलराज मिश्र से कहा कि शायद लोगों को जानकारी नहीं होगी कि 1989 में उन्हें विधान परिषद का टिकट बिना मांगे मिला था। उन्होंने यह भी बताया कि 1991 में भी सांसद का टिकट कलराज मिश्र ने ही दिया था, जब वे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उन्होंने कभी आवेदन नहीं किया था। बृजभूषण सिंह ने कलराज मिश्र के यूजीसी बिल पर दिए गए बयान को देश के लिए हितकर बताया है।

इस मुलाकात को राजनीतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। मुलाकात के दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने यूजीसी बिल के नए नियमों को लेकर कलराज मिश्र द्वारा दिए गए बयान के लिए उनका विशेष रूप से धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि आपके बयान से बहुत भला हुआ है। बृजभूषण शरण सिंह ने यह भी दावा किया कि सरकार की ओर से कोर्ट में प्रभावी ढंग से पक्ष नहीं रखा गया। बृजभूषण शरण सिंह और कलराज के इस मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण बातचीत और सम्मान का भाव साफ तौर पर देखा जा सकता है।

आपको बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने इसे पूरी तरह असंवैधानिक बताते हुए वापस लेने की मांग की थी। इसके बाद पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह भी इसके खिलाफ आ गए। उन्होंने कहा कि यह कानून समाज को बांटने वाला है। बांटने वाला कानून वापस होना चाहिए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में अपने गांव में अपने आवास पर विभिन्न वर्गों के छोटे-छोटे बच्चों के साथ खड़े दिख रहे बृजभूषण ने कहा कि ये सभी बच्चे साथ में खेलते हैं। पिछले पांच साल से ये रोज शाम को आते हैं। घर पर जो भी रहता है, साथ में बैठकर उसका नाश्ता करते हैं। अभी एक से आठ जनवरी तक मैंने सनातन कथा कराई। 52 जाति-समाज के धर्मगुरुओं से उद्घाटन कराया। मैं सनातन वाटिका बनाने जा रहा हूं। आपने तो कानून बनाकर हमारे उस मिशन को स्वाहा ही कर दिया।

