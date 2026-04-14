Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बृजभूषण ने मजदूरों के आंदोलन का किया समर्थन, बेटी शालिनी के नोएडा से चुनाव लड़ने पर क्या बोले?

Apr 14, 2026 03:30 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share

पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने  नोएडा में प्रदर्शन कर रहे मजदूरों का समर्थन किया। इनकी मजदूरी सम्मानजनक नहीं है। इतने में आदमी जी भी नहीं सकता है। वहीं अपनी बेटी शालिनी सिंह के नोएडा से चुनाव लड़ने पर भी पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी बात रखी।

बृजभूषण ने मजदूरों के आंदोलन का किया समर्थन, बेटी शालिनी के नोएडा से चुनाव लड़ने पर क्या बोले?

यूपी के कैसरगंज के पूर्व बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने मजदूरों के मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखी। पत्रकारों के सवाल के जवाब में उन्होंने नोएडा में प्रदर्शन कर रहे मजदूरों का समर्थन किया। बोले, मजदूरों की मजदूरी कम है। गांव छोड़कर जाने वाले मजदूरों का इतने पैसे में गुजारा नहीं हो पाता है। कमरा, भोजन और इलाज के लिए मजदूरी भी कम है। इनकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। इनकी मजदूरी सम्मानजनक नहीं है। इतने में आदमी जी भी नहीं सकता है। वहीं अपनी बेटी शालिनी सिंह के नोएडा से चुनाव लड़ने पर भी पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी बात रखी।

इससे पहले बृज भूषण शरण सिंह ने नंदिनीनगर महाविद्यालय में 15 दिवसीय व्यक्तित्व विकास एवं शारीरिक प्रशिक्षण शिविर का समापन किया। इस मौके पर थारू समाज के लड़के और लड़कियों ने सांस्कृतिक एवं योग से जुड़ी प्रस्तुतियां दीं। नंदिनीनगर मिनी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में बृजभूषण ने कहा कि आज देश की नदियां गंदी है। आज नदियां में नहाने लायक नहीं है। पहले लोग तैराकी किया करते थे। गांव के लोग भी तैराकी करते थे। हमने भी तालाबों में तैरना सीखा है। आज नदियां गंदी है इस वजह से नहीं होती तैराकी, नदियों में तैरना संभव नहीं है। तैराकी हमें संतुलन बनाना सिखाती है।

ये भी पढ़ें:मैंने कोई सपोर्ट…, कविता से चर्चा में आई बेटी के बारे मे बोले बृजभूषण शरण सिंह

बेटी शालिनी सिंह के नोएडा से चुनाव लड़ने की चर्चाओं को खारिज किया

पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह में अपनी बेटी शालिनी सिंह के नोएडा से चुनाव लड़ने की चर्चाओं को खारिज किया। उन्होंने कहा कि यह बात गलत है, ये आप लोग कह रहे हैं। बृजभूषण ने मीडिया पर ही शालिनी को लेकर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान का समर्थन करते हुए बृजभूषण ने कहा कि वह हमेशा जिम्मेदारी के साथ बोलते हैं। उन्होंने कहा है तो पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी।

ये भी पढ़ें:नोएडा में फिर पथराव और तोड़फोड़, दूसरे दिन भी प्रदर्शन; तनाव कायम
ये भी पढ़ें:मजदूरों के बाद सड़क पर उतरीं नोएडा की मेड्स, इन मांगों को लेकर किया प्रदर्शन

बवाल के बाद योगी सरकार का श्रमिकों के हित में बड़ा फैसला

आपको बता दें कि नोएडा में हुए बवाल के बाद योगी सरकार ने श्रमिकों के हित में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित हाई पावर कमेटी की सिफारिश पर सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में अंतरिम वृद्धि का ऐलान किया है। इसे तीन श्रेणियों में बांटा गया है। नोएडा-गाजियाबाद, नगर निगमों वाले शहरों और प्रदेश के अन्य जिलों के लिए बढ़ी हुई अंतरिम दरें तय कर दी गई हैं। इससे कम सैलरी कंपनियां नहीं दे सकेंगी। इन्हें एक अप्रैल से प्रभावी माना जाएगा।

ये भी पढ़ें:इस जिले में राजस्व रिकॉर्ड पूरी तरह डिजिटल, खतौनी और अन्य कागजात ऑनलाइन मिलेंगे
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Brijbhushan Sharan Singh अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result, UP Board 10th Result, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।