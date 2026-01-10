Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsBrijbhushan Sharan Singh suddenly fell face down leaving security personnel stunned what happened on his birthday
बृजभूषण शरण सिंह अचानक मुंह के बल गिरे, सुरक्षा कर्मी रह गए हक्के-बक्के; 69 वें बर्थडे पर ये क्या हुआ?

बृजभूषण शरण सिंह अचानक मुंह के बल गिरे, सुरक्षा कर्मी रह गए हक्के-बक्के; 69 वें बर्थडे पर ये क्या हुआ?

संक्षेप:

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में मंच पर चढ़ते समय बृजभूषण शरण सिंह का संतुलन बिगड़ गया। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें संभालने का प्रयास किया लेकिन बृजभूषण गुलाटी खाते हुए मुंह के बल गिर जाते हैं। वह जिस तरह गिरे उन्हें देखकर वहां मौजूद हर कोई हक्का बक्का रह गया।

Jan 10, 2026 04:01 pm ISTAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह मंच पर अचानक मुंह के बल गिर गए और गुलाटी खा गए। इस दौरान पास में खड़े सुरक्षाकर्मी उन्हें बचाने की कोशिश करते रह गए लेकिन उन्हें गिरने से रोक नहीं पाए। थोड़ी देर के लिए सुरक्षाकर्मियों के साथ-साथ हर कोई हक्का-बक्का रह गया लेकिन गिरने के तुरंत बाद बृजभूषण शरण सिंह उठे और मुस्कुराने लगे। उन्हें मुस्कुराता देख सबने राहत की सांस ली। अब इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो आठ जनवरी का बताया जा रहा है। इस दिन बृजभूषण शरण सिंह का 69 वां जन्मदिन भी था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मौका गोंडा के नंदनी नगर में आयोजित आठ दिवसीय राष्ट्र कथा महोत्सव के समापन समारोह का था। इसमें संत ऋतेश्वर महाराज को कथा के लिए आमंत्रित किया गया था। आठ जनवरी को कथा का समापन भी था और बृजभूषण शरण सिंह का जन्मदिन भी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में मंच पर चढ़ते समय बृजभूषण शरण सिंह का संतुलन बिगड़ गया। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें संभालने का प्रयास किया लेकिन बृजभूषण गुलाटी खाते हुए मुंह के बल गिर जाते हैं। वह जिस तरह से गिरे उसे देखकर वहां मौजूद हर कोई हक्का बक्का रह गया।

ये भी पढ़ें:यूपी में गोल्ड स्मगलिंग पर ऐक्शन, सवा दो करोड़ के सोने के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार

बृजभूषण शरण सिंह को जन्मदिन पर खूब मिली बधाइयां

सरयू तीरे नंदनी निकेतन में एक जनवरी से आयोजित राष्ट्रकथा महोत्सव का भव्य समापन पूरे विधि विधान के साथ कथा महोत्सव के मुख्य आयोजक पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के जन्मदिन के अवसर पर हुआ। कथा विराम के बाद सद्गुरु ऋतेश्वर महाराज ने पूर्व सांसद के जन्मोत्सव पर न केवल विशेष उद्बोधन दिया बल्कि गोमाता पालन का आह्वान किया।

जन्मोत्सव के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों की सतरंगी छटाओं के बीच पूर्व सांसद बृजभूषण शरण पर बधाईयों की जमकर बारिश हुई। बड़ी संख्या में जुटे चाहने वालों ने पूर्व सांसद को अपने अपने तरीके से शुभकामनाएं दीं। इस दौरान सद्गुरु ऋतेश्वर महाराज ने कहा कि दसवीं शताब्दी के पूर्व तक भारत विश्वगुरु था और इसका मुख्य कारण गोमाता की पूजा और सम्मान था। जब तक गोमाता प्रत्येक भारतीय घर में पूजनीय और प्रतिष्ठित नहीं होगी, तब तक भारत पुनः विश्वगुरु नहीं बन सकता। गोमाता को केवल आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी समझना आवश्यक है।

ये भी पढ़ें:फरवरी से पूरे यूपी में अभियान, एक-एक की होगी जांच; योगी सरकार का बड़ा फैसला

महराज ने गोपालन का आह्वान किया। सद्गुरु ने बताया कि यूरोपीय देशों में अनाज और सब्जियों की पैदावार कम होने के कारण वे मांसाहारी हो गए और गाय को भी मारकर खाने लगे। भारत में आजादी की जंग की शुरुआत 1857 में हुई थी। कारतूस में लगी गाय की चर्बी को मुँह से हटाने की प्रक्रिया का विरोध करते हुए मंगल पाण्डेय ने गोरे शासन के खिलाफ बिगुल फूँका था। महात्मा गांधी ने भी स्वतंत्र भारत में गोवध पर रोक लगाने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि आजादी के समय हमारी जनसंख्या के बराबर गायों की संख्या थी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
Brij Bhushan Sharan Singh UP Top News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |