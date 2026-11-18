उन्नाव दुष्कर्म कांड में सजायाफ्ता कुलदीप सिंह सेंगर के परिवार को लेकर बृजभूषण शरण सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सेंगर के परिवार से कोई भी चुनाव लड़ता है तो वह उसके साथ खड़े होंगे और समर्थन करेंगे।

उन्नाव दुष्कर्म कांड में दोषी सजायाफ्ता पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के परिवार को लेकर भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सेंगर के परिवार से कोई भी चुनाव लड़ता है तो वह उसके साथ खड़े होंगे और समर्थन करेंगे। साथ ही उन्होंने दावा किया कि पूर्वांचल में उनका दबदबा कायम रहेगा।

16 नवंबूर को बृजभूषण शरण सिंह रिशालखेड़ा गांव में आयोजित एक उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे। यहां उन्होंने मीडियाकर्मियों से बात की। इस दौरान एक पत्रकार ने सवाल किया कि कुलदीप सिंह सेंगर के परिवार से चुनाव लड़ेगा तो क्या समर्थन देंगे। इस पर बृजभूषण सिंह ने हामी भरते हुए कहा कि अगर उनके परिवार से कोई चुनाव में खड़ा होगा तो वह समर्थन देंगे। गौरतलब है इससे पहले भी उन्होंने कुलदीप सेंगर का समर्थन करते हुए कहा था कि उन्हें फंसाया गया है।

पूर्वांचल में बना रहेगा दबदबा बृजभूषण शरण सिंह ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने संबंधी सवाल पर कहा कि उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है। संत समाज क्या करेगा और अखिलेश यादव क्या कहेंगे...यह उन्हीं का विषय है। साल 2027 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल की राजनीतिक स्थिति पर कहा कि किस दल की सरकार बनेगी, यह अभी नहीं कहा जा सकता लेकिन उनका दबदबा बरकरार रहेगा। ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के दलों के बीच गठबंधन को उन्होंने अलग-अलग विचारधाराओं का बेमेल बताया। कहा कि इसकी वास्तविक ताकत का पता आने वाले समय में चलेगा। इससे पहले सभा को संबोधित करते हुए बृजभूषण ने सनातन धर्म के अनुयायियों से नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करने और उसके भावार्थ को समझने की अपील की।

राजा भैया का दबदबा था, है और रहेगा गोंडा में धीरेंद्र शास्त्री की श्रीरामकथा में बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि राजा भैया और इनके पिता का दबदबा पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। प्रतापगढ़ में जैसे सनातन का कोई मेला लगा हुआ है। सनातन किसी की दया पर नहीं था। सनातन हमेशा था, आज भी है और कल भी रहेगा।