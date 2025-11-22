Hindustan Hindi News
भाजपा लड़ाएगी तो लड़ेंगे वरना पैदल लड़ जाएंगे; 2029 के चुनाव को लेकर बृजभूषण शरण सिंह बोले

भाजपा लड़ाएगी तो लड़ेंगे वरना पैदल लड़ जाएंगे; 2029 के चुनाव को लेकर बृजभूषण शरण सिंह बोले

संक्षेप:

कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 2029 के लोकसभा में भाजपा लड़ाएगी तो लड़ेंगे वरना पैदल लड़ जाएंगे। 2029 का चुनाव लड़ने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है।

Sat, 22 Nov 2025 05:56 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गोंडा
यूपी के कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने 2029 लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद प्रदेश की सियासत में नई हलचल पैदा हो गई है। गोंडा में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी टिकट देगी तो लड़ेंगे,नहीं देगी तो भी पैदल चुनाव लड़ जाएंगे। बृजभूषण ने दावा किया कि 2029 में उन्हें चुनाव लड़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब उनका ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने गोंडा में मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा, "अगर बीजेपी लड़ाएगी तो लड़ेंगे, नहीं लड़ाएगी तो पैदल लड़ेंगे। जरूर लड़ेंगे, भाजपा लडाएगी तो बहुत-बहुत धन्यवाद नहीं लडाएगी पैदल लड़ जाएंगे।" बृजभूषण शरण सिंह का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं, एक अन्य वीडियो में वह कह रहे हैं कि 2027 में नहीं लड़ेंगे लेकिन 2029 में जरूर लडेंगे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है।

हमारी विचारधारा भाजपाई है

पूर्व सांसद ने कहा, "मेरा एक बेटा भारतीय जनता पार्टी से विधायक है। भाजपा से ही एक बेटा सांसद है। भतीजा ब्लॉक प्रमुख है। पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी है। हमारी पूरी टीम और जो हमारी विचारधारा है, वह भारतीय जनता पार्टी की है। अटकलें लगाई जाती हैं क्योंकि मैं सत्य बोलता हूं। जब सत्य बोल देता हूं तो लोगों को लगता है कि सपाई हो गए।" बृजभूषण शरण सिंह ने आगे शायराना अंदाज में कहा, "किसी सोते को गफलत में जगा देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को दिला देना बगावत है, अगर सच्चाई का गीत गाना ही बगावत है, तो हम भी एक बागी हैं, मेरा मजहब बगावत है। सत्य बोलना कोई अपराध नहीं हैं मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं।"

सोशल मीडिया पर बृजभूषण शरण सिंह का दोनो बयान वायरल हो रहा है। जिसे लेकर उनके समर्थक और आलोचक तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं। वहीं उनके इस बयान से सियासी हलचल भी तेज हो गई है।

