ठाकुर विधायकों की बैठक पर बृजभूषण शरण सिंह का तीखा सवाल, पूछा- देश के कितने टुकड़े करोगे

यूपी के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह शुक्रवार को ठाकुर विधायकों की बैठक को लेकर खुलकर बोले। कहा और समाज के लोग भी होते तो अच्छा होता। बैठक बुलाने वालों से तीखा सवाल भी पूछ दिया। पूछा कि आखिर देश के कितने टुकड़े करोगे।

पूर्व सांसद और यूपी के बाहुबली नेता बृजभूषण शरण सिंह भी ठाकुर है लेकिन पिछले दिनों यूपी में ठाकुर विधायकों की कुटुंब परिवार बैठक से सहमत नहीं हैं। उन्होंने बैठक बुलाने वालों और बैठक में पहुंचे ठाकुर नेताओं से तीखा सवाल करते हुए पूछा कि आखिर देश के कितने टुकड़े करोगे? वहीं, पूजा पाल पर सपा के एक्शन का बृजभूषण शरण सिंह ने समर्थन किया। कहा कि समाजवादी पार्टी में कोई रहकर मुख्यमंत्री या भाजपा शासन की तारीफ करेगा तो स्वाभाविक है कि पार्टियों को अच्छा नहीं लगेगा। बृजभूषण शरण सिंह शहर के सिविल लाइन में नवनिर्मित होटल और मैरिज लॉन के उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

ठाकुर विधायकों के कुटुंब परिवार बैठक पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि आज कल यह सब जो भी हो रहा है वह अज्ञानता में हो रहा है। क्षत्रिय होना गर्व का विषय है लेकिन सबको साथ लेकर चलने से ही भला होगा। कुटुंब परिवार बैठक एक भोज था और मिलने जुलने का तरीका था, इसे राजनीतिक बदलाव से न जोड़ा जाए। इसके साथही कहा कि इसमें और समाज के लोग भी होते तो अच्छा रहता। अगर मेरी बात पहुंचे तो मेरी सलाह है कि क्षत्रियों के साथ सभी समाज को बुलाएं। कहा कि राम को मानते हो तो उनके रास्ते पर ही चलो। जैसे राम सबको साथ लेकर चले थे वैसे ही चलो। यह भी कह दिया कि इससे ज्यादा और कितना बंटेंगे। पूछा, देश के कितने टुकड़े करोगे।

पूजा पाल के सपा से बाहर करने पर बृजभूषण ने कहा कि पूजा पाल की एक पीड़ा थी। योगी जी ने या भाजपा की सरकार ने जो एक्शन लिया, उससे पूजा पाल को राहत महसूस हुई। उनको लगा कि मुझे न्याय मिला है। ऐसे में पूजा पाल सपा में कैसे रह सकती हैं। आखिर समाजवादी पार्टी की अपनी भी राजनीति है।सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बारे में कहा कि वह सभी समाज को टिकट देंगे। उनकी लिस्ट में ठाकुर, ब्राह्मण, वैश्य और श्रीवास्तव सब होंगे।

ठाकुर विधायकों की बैठक से बीजेपी में हलचल लखनऊ में दो दिनों तक ठाकुर विधायकों की बैठक के बाद से बीजेपी में भी हलचल मची हुई है। समाजवादी पार्टी लगातार सीएम योगी पर ठाकुर नेताओं और ठाकुर अफसरों की तैनाती को लेकर निशाना साधती रहती है। ऐसे में इस बैठक के बाद से सियासी गलियारे में तरह-तरह की चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि इस बैठक की रिपोर्ट यूपी बीजेपी संगठन ने केंद्रीय नेतृत्व को भेजी है। इस बैठक के पीछे छिपे सियासी मायने की तलाश भी हो रही है।

40 ठाकुर विधायक जुटे 11 अगस्त को लखनऊ के 5 स्टार होटल में आयोजित इस बैठक में 40 ठाकुर विधायक पहुंचे थे। यूपी में कुल 49 ठाकुर विधायक हैं। इसे ‘कुटुंब परिवार’ नाम दिया गया। बैठक की अगुवाई कुंदरकी से विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने की। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में बीजेपी के ठाकुर विधायकों के साथ ही सपा से बगावत कर चुके क्षत्रिय विधायक भी मौजूद थे। बताते हैं कि बैठक में संगठनात्मक और सियासी मुद्दों पर भी चर्चा हुई।