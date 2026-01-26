Hindustan Hindi News
कोई लोहा लेना चाहेगा तो लोहा बजेगा, सिर झुकेगा नहीं, गोंडा में गरजे बृजभूषण शरण सिंह

कोई लोहा लेना चाहेगा तो लोहा बजेगा, सिर झुकेगा नहीं, गोंडा में गरजे बृजभूषण शरण सिंह

संक्षेप:

पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर कोई मुझसे लोहा लेना चाहेगा, तो उसका लोहा बजेगा, लेकिन यह सिर नहीं झुकेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि क्षेत्र, मंडल और पूरे प्रदेश की जनता का विश्वास ही उनकी असली ताकत है।

Jan 26, 2026 01:37 pm IST
कैसरगंज से पूर्व सांसद बाहुबली नेता बृजभूषण शरण सिंह ने रविवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए अपने भविष्य की राजनीतिक रणनीति का खुलासा किया। उन्होंने भावुक और आक्रामक अंदाज में कहा कि वे किसी राज परिवार में नहीं बल्कि किसान परिवार में पैदा हुए हैं और आज वे जो कुछ भी हैं, अपनी जनता की बदौलत हैं। अपने स्वाभिमान का जिक्र करते हुए पूर्व सांसद ने कहा कि उनका सिर कभी झुकता नहीं है, और अगर झुकेगा तो सिर्फ किसी गरीब या शरीफ व्यक्ति के आगे। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा, "अगर कोई मुझसे लोहा लेना चाहेगा, तो उसका लोहा बजेगा, लेकिन यह सिर नहीं झुकेगा।" उन्होंने जोर देकर कहा कि क्षेत्र, मंडल और पूरे प्रदेश की जनता का विश्वास ही उनकी असली ताकत है।

सांसद पद मेरे लिए छोटा, मैं इससे ऊपर उठ चुका हूँ

बृजभूषण शरण सिंह ने खुद को सांसद पद से बड़ा बताते हुए कहा, "लोग बार-बार पूछते हैं कि चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? मैं चुनाव और सांसद पद से ऊपर हो चुका हूँ। सांसद मेरे आगे टिकता नहीं है। मेरे अगल-बगल कितने 'भुनगे' (छोटे-मोटे नेता) घूमते हैं, उन्हें कोई जानता तक नहीं। आप लोगों ने मुझे उस पद से बहुत ऊपर पहुँचा दिया है।"

साजिश करने वालों को जवाब देने लोकसभा जरूर जाऊंगा

अपनी विदाई और टिकट कटने के दर्द को बयां करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें जनता ने रिटायर नहीं किया है, बल्कि एक साजिश के तहत उन्हें किनारे करने की कोशिश की गई। उन्होंने हुंकार भरते हुए कहा, "उस साजिश करने वालों के लिए बृजभूषण शरण सिंह एक बार लोकसभा जाएगा जरूर। मैं एक बार खंभा जरूर गाडूंगा क्योंकि मुझे जनता ने रिटायर नहीं किया है।"

गड़बड़ी करने वाले सांसदों को दी चेतावनी

अगला चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, इस सवाल पर उन्होंने सस्पेंस बरकरार रखते हुए कहा, “कहाँ से चुनाव लड़ूंगा, यह भगवान जाने। जो सांसद गड़बड़ कर रहा होगा, मैं वहीं से चुनाव लड़ूँगा। जो जनता की सेवा कर रहा है, वहां से नहीं जाऊंगा। लेकिन जो लोग यह समझ बैठे हैं कि वे सौ-पचास साल के लिए सांसद हो गए हैं, उनका भ्रम जरूर तोडूंगा।”