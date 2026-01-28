बृजभूषण के MP बेटे करण ने UGC पर स्टैंड साफ किया, बोले- मेरी संसदीय समिति का रोल नहीं

संक्षेप: बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने यूजीसी को लेकर स्टैंड साफ किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यूजीसी को लेकर पुनः विचार की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि मेरी संसदीय समिति का रोल नहीं है।

पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के सांसद बेटे करण भूषण सिंह ने भी यूजीसी को लेकर अपना स्टैंड स्पष्ट कर दिया है। यही नहीं करण भूषण सिंह ने यूजीसी को लेकर पुनः विचार की मांग उठाई है। करण भूषण ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर यूजीसी को लेकर अपना स्टैँड स्पष्ट कर दिया है। इसके साथ स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य वाले मामले पर भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी संसदीय समिति का रोल नहीं है। उनके इस पोस्ट से चर्चा पर विराम लग गया है।

बृजभूषण शरण के सांसद बेटे करण भूषण ने अपने ऐक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि सोशल मीडिया एवं समाचार चैनल के माध्यम से मीडिया के एक धड़े द्वारा यूजीसी के नए नियम को लेकर मेरे विरुद्ध अनेकों प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रहीं है। बिना मेरा पक्ष जाने ऐसा कैंपेन चलाया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि संसद की जिस स्टैंडिंग कमेटी का मैं सदस्य हूं , उस कमेटी का इन नियमों के निर्माण में कोई भी योगदान नहीं था।

करण भूषण ने कहा कि मेरी भावनाएं हमारे समाज के लोगों के साथ है और मेरी मांग है कि यूजीसी अपने इस नियम पर पुनः विचार करते हुए जन भावना का सम्मान करे और इसमें आवश्यक सुधार लेकर आए। जिससे समाज में जाति आधारित किसी प्रकार की वैमनस्यता न फैले। हम अपने शिक्षण संस्थाओं को जातिगत युद्ध का केंद्र बनने नहीं दे सकते हैं। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं।

पिता बृजभूषण और बड़े भाई विधायक प्रतीक भी विरोध में सांसद करण के बड़े भाई और गोंडा के सदर विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने सोशल मीडिया पर इस बिल को सामान्य वर्ग के खिलाफ एक साजिश करार दिया है। विधायक भाई प्रतीक का तर्क है कि भारतीय समाज के एक वर्ग को ''ऐतिहासिक अपराधी'' बनाकर वर्तमान में निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा करण के पिता बृजभूषण का भी बयान सामने आया है। यूजीसी के विरोध में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह भी उतर गए हैं।