बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह ने गुरुवार की शाम मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर सीएम योगी से मुलाकात की। बंद कमरे में दोनों नेताओं के बीच एक घंटे से ज्यादा बातचीत चली।

विधानसभा चुनाव की देहरी पर खड़े उत्तर प्रदेश की सियासत में गुरुवार की देर शाम एक बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिली। पूर्व सांसद और बाहुबली नेता बृजभूषण शरण सिंह ने लखनऊ के पांच कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुख्यमंत्री और पूर्व सांसद के बीच यह भेंट करीब सवा साल के लंबे अंतराल के बाद हुई है। दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में एक घंटे से भी अधिक समय तक बातचीत हुई। कभी मुलायम सिंह यादव की तारीफ तो कभी अखिलेश के पक्ष में बयान देकर भाजपा को असहज करने वाले दबदबा सिंह के नाम से मशहूर बृजभूषण शरण सिंह की इतनी लंबी चली मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश करने से पहले मीडिया के पूछे जाने पर बृजभूषण शरण सिंह ने इस मुलाकात के पीछे का कारण स्पष्ट भी किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माताजी के निधन के बाद वे शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आए हैं। हालांकि, शोक संवेदना के औपचारिक शिष्टाचार से इतर दोनों नेताओं के बीच एक घंटे से अधिक समय तक चली इस लंबी मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में तरह-तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया है।

बृजभूषण का दो मंडलों की कई सीटों पर प्रभाव प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। ऐसे समय में बृजभूषण शरण सिंह का सीएम आवास पहुंचना बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देवीपाटन मंडल और पूर्वांचल की कई विधानसभा सीटों पर बृजभूषण शरण सिंह और उनके परिवार का सीधा राजनीतिक प्रभाव माना जाता है। चुनाव से पहले पार्टी के भीतर समन्वय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने के लिहाज से इस लंबी बातचीत को अहम माना जा रहा है।

बयानों से कई बार भाजपा को कर चुके हैं असहज महिला पहलवानों के शोषण का आरोप लगने के बाद पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया था। इसके बाद से बृजभूषण शरण सिंह और भाजपा के बीच दूरियों की खबरें समय-समय पर सामने आती रही हैं। बीते कुछ महीनों के दौरान बृजभूषण अपने तीखे तेवरों और अलग तरह के बयानों के कारण सुर्खियों में रहे। उन्होंने कई मौकों पर समाजवादी पार्टी के संस्थापक दिवंगत मुलायम सिंह यादव की खुलकर तारीफ की, तो कभी सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर दिए गए अपने बयानों से भाजपा को असहज करने वाली स्थिति भी पैदा की।