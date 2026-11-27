सीएम योगी से मिले बृजभूषण शरण सिंह, सवा साल बाद बंद कमरे में एक घंटे से ज्यादा मुलाकात
बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह ने गुरुवार की शाम मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर सीएम योगी से मुलाकात की। बंद कमरे में दोनों नेताओं के बीच एक घंटे से ज्यादा बातचीत चली।
विधानसभा चुनाव की देहरी पर खड़े उत्तर प्रदेश की सियासत में गुरुवार की देर शाम एक बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिली। पूर्व सांसद और बाहुबली नेता बृजभूषण शरण सिंह ने लखनऊ के पांच कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुख्यमंत्री और पूर्व सांसद के बीच यह भेंट करीब सवा साल के लंबे अंतराल के बाद हुई है। दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में एक घंटे से भी अधिक समय तक बातचीत हुई। कभी मुलायम सिंह यादव की तारीफ तो कभी अखिलेश के पक्ष में बयान देकर भाजपा को असहज करने वाले दबदबा सिंह के नाम से मशहूर बृजभूषण शरण सिंह की इतनी लंबी चली मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश करने से पहले मीडिया के पूछे जाने पर बृजभूषण शरण सिंह ने इस मुलाकात के पीछे का कारण स्पष्ट भी किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माताजी के निधन के बाद वे शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आए हैं। हालांकि, शोक संवेदना के औपचारिक शिष्टाचार से इतर दोनों नेताओं के बीच एक घंटे से अधिक समय तक चली इस लंबी मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में तरह-तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया है।
बृजभूषण का दो मंडलों की कई सीटों पर प्रभाव
प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। ऐसे समय में बृजभूषण शरण सिंह का सीएम आवास पहुंचना बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देवीपाटन मंडल और पूर्वांचल की कई विधानसभा सीटों पर बृजभूषण शरण सिंह और उनके परिवार का सीधा राजनीतिक प्रभाव माना जाता है। चुनाव से पहले पार्टी के भीतर समन्वय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने के लिहाज से इस लंबी बातचीत को अहम माना जा रहा है।
बयानों से कई बार भाजपा को कर चुके हैं असहज
महिला पहलवानों के शोषण का आरोप लगने के बाद पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया था। इसके बाद से बृजभूषण शरण सिंह और भाजपा के बीच दूरियों की खबरें समय-समय पर सामने आती रही हैं। बीते कुछ महीनों के दौरान बृजभूषण अपने तीखे तेवरों और अलग तरह के बयानों के कारण सुर्खियों में रहे। उन्होंने कई मौकों पर समाजवादी पार्टी के संस्थापक दिवंगत मुलायम सिंह यादव की खुलकर तारीफ की, तो कभी सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर दिए गए अपने बयानों से भाजपा को असहज करने वाली स्थिति भी पैदा की।
हालांकि, राजनीतिक बयानबाजी से अलग उनका परिवार पूरी तरह भाजपा के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है। उनके बड़े बेटे प्रतीक भूषण सिंह गोंडा सदर से भाजपा के विधायक हैं, जबकि छोटे बेटे करण भूषण सिंह कैसरगंज लोकसभा सीट से भाजपा के सांसद हैं।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।