बृजभूषण शरण सिंह इस सीट से लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव 2029; दिए संकेत

संक्षेप:

यूपी के कैसरगंज से बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह आज बारांबकी थे। कार्यक्रम के दौरान बृजभूषण ने 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर अयोध्या सीट से चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं।

Jan 26, 2026 05:41 pm IST
यूपी के बाराबंकी नगर के आवास विकास एलआईसी मोड़ स्थित एक कपड़ा शोरूम का उद्घाटन करने सोमवार को बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह पहुंचे। उन्होंने 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर अयोध्या सीट से चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान कहा कि अयोध्या से चुनाव लड़ने का फैसला समय आने पर करेंगे।

इसी कार्यक्रम में जब उनसे पूर्व सांसद विनय कटियार द्वारा अयोध्या से टिकट मांगे जाने के बारे में पूछा गया, तो बृजभूषण सिंह ने कहा कि विनय कटियार अयोध्या से चुनाव लड़े यह उनका हक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर विनय कटियार टिकट की मांग कर रहे हैं, तो यह उनका अधिकार है और इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। बाराबंकी में कपड़ा व्यवसाई पवन कुमार जैन, भाजपा के जिला संयोजक नवीन सिंह राठौर समेत भारी संख्या में लोगों द्वारा किए गए स्वागत से पूर्व सांसद गदगद दिखे। उन्होंने कहा अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत बलराम दास जी के साथ बाराबंकी में यह उनका सबसे भव्य और दिव्य स्वागत रहा।

जनता के स्नेह और विश्वास को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताया

युवाओं और सोशल मीडिया पर अपने बढ़ते प्रभाव पर पूर्व सांसद ने कहा कि वे मिल रहे समर्थन और लोकप्रियता के लिए सभी का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने जनता के स्नेह और विश्वास को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताया। बृजभूषण सिंह के इन बयानों के बाद अयोध्या और आसपास की राजनीति में हलचल तेज हो गई है, और उनके अगले कदम पर सबकी नजरें टिकी हैं।

बृजभूषण के जन्मदिन पर हुआ था शक्ति प्रदर्शन

आपको बता दें कि हाल ही में अपने जन्मदिन पर बृजभूषण शरण सिंह ने बड़े स्तर पर शक्ति प्रदर्शन किया था, जिसमें बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद थे। इस दोरान राष्ट्र कथा का आयोजन किया गया था। उस समय भी उन्होंने 2029 का लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी के संकेत दिए थे।

