अयोध्या सीट पर पहला हक विनय कटियार का, बृजभूषण शरण सिंह ने बोले- मेरे साथ षड्यंत्र हुआ

संक्षेप: कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि अयोध्या लोकसभा सीट पर पहला हक विनय कटियार का है और उन्हें ही चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि 2023-24 में उनके साथ षड्यंत्र हुआ था।

कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि अयोध्या लोकसभा सीट पर पहला हक विनय कटियार का है और उन्हें ही चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने यह बात एक चैनल से बातचीत के दौरान कही। पूर्व सांसद ने कहा कि उनके साथ 2023-24 में षड्यंत्र हुआ, इसलिए उन्होंने कहा था कि वह लोकसभा जाएंगे।

भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह ने सोमवार को संकेत दिया था कि वह 2029 का लोकसभा चुनाव अयोध्या सीट से लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अंतिम फैसला सही समय पर लिया जाएगा। लेकिन वह किसी भी तरह लोकसभा जरूर जाएंगे। उनका ये बयान सुर्खियों में आने के बाद एक बार फिर सियासी हलचल बढ़ गई। इसे ही लेकर उन्होंने एक मीडिया चैनल से बात की और कहा, ‘आज फिर बोल रहा हूं कि मैं लोकसभा का चुनाव 2029 में लड़ूंगा। सीट पार्टी तय करेगी कि मुझे कहां से लड़ना है। मुझे एक बार लोकसभा जाना है, चाहे जैसे जाऊं।’

पूर्व सांसद ने एक बार फिर अलग-अलग वर्ग के विधायकों व सांसदों की बैठक का समर्थन किया और कहा कि मुझे इसमें कुछ गलत नहीं दिखता। उन्होंने कहा कि पंकज चौधरी से मेरे पुराने संबंध हैं। 1991 में वह दोनों एक साथ चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। प्रदेश अध्यक्ष बनने से पार्टी को फायदा होगा।

बृजभूषण शरण ने राष्ट्रकथा कार्यक्रम का भी जिक्र किया, जिसे सबको जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित किया गया और जिसमें सभी का सहयोग लिया गया। उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नियमों पर भी टिप्पणी की और कहा कि जब तक पूरी जानकारी नहीं मिलती, तब तक इस पर बोलना उचित नहीं है। इसके अलावा, उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ अपने संबंधों को बेहतर बताया।